Ingraham: Biden s’est concentré sur le plaisir des médias, pas des Américains

Laura Ingraham a critiqué les performances de l’administration Biden sur COVID-19 au milieu de la poussée des mandats de vaccins lors de son monologue d’ouverture jeudi « Ingraham Angle ».

Biden avait affirmé auparavant qu’il ne fermerait pas l’économie, mais il « fermerait le virus ».

« Maintenant, comment ça se passe? Tout ce truc pour arrêter le virus? », A demandé Ingraham.

« Regardons les faits maintenant, malgré trois vaccins largement disponibles et gratuits, ainsi que les mandats des employeurs et du gouvernement pour les imposer aux gens, près de 352 000 Américains sont morts avec COVID jusqu’à présent au cours de la première année de mandat de Biden. Et bien qu’il ne l’ait pas fait. arrêter l’économie, eh bien, son programme téméraire a aplati la courbe de croissance des salaires et du PIB, l’inflation s’envolant. »

BIDEN A PROMIS DE « FERMER » COVID, MAIS LA VARIANTE OMICRON POSE UN NOUVEAU DÉFI POUR L’ADMIN

Ingraham a fait valoir que Biden cherchait à servir la presse et non les Américains ordinaires, affirmant que la presse voulait des mandats de masque et de vaccin. Par exemple, Mika Brzezinski de MSNBC s’est demandé : « Suis-je le seul à porter un masque maintenant, même après la pandémie ?

Le président Joe Biden parle de la variante COVID-19 nommée omicron, dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche lundi. (AP/Evan Vucci)

« Bien sûr, sur le front du COVID, la circonscription que la Maison Blanche essaie vraiment de servir est le corps de presse dès le premier jour de la pandémie », a fait valoir Ingraham. « La presse a exhorté les fermetures, les fermetures d’écoles, les mandats de masque, toutes les restrictions à notre liberté. Et maintenant, même si la plupart des Américains sont passés de COVID, ils poussent toujours Biden pour plus d’isolement des non vaccinés « , a déclaré Ingraham.

On a demandé jeudi à l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki pourquoi l’administration Biden n’avait pas opté pour des mesures COVID plus strictes. Elle a répondu: « Je dirais que rien n’est exclu – y compris les voyages intérieurs. »

Ingraham a déclaré: « Toutes les actions sont sur la table. Pensez-y. Maintenant, ce que les médias veulent vraiment, et ils ont toujours voulu, c’est que nous ressemblions à l’Europe … L’Europe devient rapidement son propre État policier COVID. Pas plus tard qu’hier, le Le gouvernement autrichien a approuvé un verrouillage national prolongé de 20 jours … après avoir annoncé des vaccinations obligatoires pour tous. Pendant ce temps, l’Allemagne impose son propre verrouillage strict pour les non vaccinés, et les dirigeants de ce pays veulent des vaccinations obligatoires universelles.

À gauche : Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche (AP Photo/Evan Vucci) À droite : le président américain Joe Biden (Photo par Alex Wong/.) (À gauche : AP Photo/Evan Vucci À droite : Photo par Alex Wong/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Maintenant, avec sa sombre histoire, les tactiques de l’Allemagne rendraient le vieux fasciste fier. Et ne pensez pas une seconde que celui qui liquider Biden chaque matin ne ferait pas la même chose ici avec tous ces contrôles s’il le pouvait. Mais heureusement. , L’Amérique a une constitution qui protège la liberté individuelle. Nous avons des États qui valorisent la liberté par rapport aux fausses promesses de sécurité, et nous avons des juges fédéraux qui mettent un par un les mandats de vaccination de Biden.