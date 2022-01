Ingraham déchire les affirmations de Sotomayor sur 100 000 enfants malades du COVID, les humains «comme des machines crachant le virus»

Laura Ingraham a souligné certaines parties de l’audience de la Cour suprême concernant l’affaire soutenue par la NFIB contre l’édit du président Biden exigeant que la Occupational Safety and Health Administration puisse imposer des amendes aux entreprises si leurs employés ne se soumettent pas à la vaccination.

« La règle de l’OSHA stipule que les entreprises de plus de 100 travailleurs ou plus doivent soit exiger que leurs employés soient vaccinés ou se soumettre à des tests hebdomadaires et à un masquage sur le lieu de travail », a déclaré Ingraham vendredi sur « The Ingraham Angle ».

» 27 États et la Fédération nationale des entreprises indépendantes s’opposent à ce mandat. Le fait est que, bien avant le débat sur les vaccins, les agences fédérales comme l’OSHA exerçaient beaucoup trop de pouvoir. C’est pourquoi Donald Trump voulait tant que ces règles lourdes soient supprimées du registre fédéral dans son ensemble.

Elle a déclaré que des termes comme « santé » et « sécurité » sont trop larges au point que des politiciens comme Biden peuvent les utiliser à leur guise sans tenir compte de l’autonomie du citoyen américain.

La juge adjointe de la Cour suprême Sonia Sotomayor. (Photo de Justin Sullivan/.)

« Leurs significations peuvent être étendues pour interdire ou exiger à peu près n’importe quoi. C’est à ce moment-là qu’on demande généralement au tribunal d’intervenir. »

Vendredi, un juge nommé par Obama a fait la une des journaux pour avoir diffusé une affirmation non fondée selon laquelle 100 000 enfants souffrent de coronavirus et que beaucoup d’entre eux ont besoin de ventilateurs pour respirer.

« Omicron est aussi mortel et provoque autant de maladies graves chez les non vaccinés que delta », a déclaré la juge Sonia Sotomayor lors d’une session enregistrée. « Nous avons plus de 100 000 enfants, ce que nous n’avons jamais eu auparavant, dans un état grave et beaucoup sous respirateurs. »

Ingraham a noté que la variante omicron s’est révélée exponentiellement moins mortelle que la variante delta, bien que potentiellement plus transmissible.

« Il est difficile de croire que quelqu’un d’aussi mal informé siège sur le terrain, mais c’est là que nous en sommes – 100 000 enfants ne sont pas en soins intensifs ou sous respirateurs. C’est environ 30 fois plus que la réalité selon le HHS », a-t-elle déclaré. « Même Anthony Fauci admet que la plupart des enfants sont hospitalisés avec COVID, pas à cause de COVID. »

Ingraham a souligné que Sotomayor avait fait d’autres proclamations, y compris lorsqu’elle a comparé des humains « crachant un virus » à des outils de travail crachant des étincelles.

« Quelle est la différence entre cela et dire aux employeurs où des étincelles volent sur le lieu de travail, vos travailleurs doivent porter un masque ? » Sotomayor, 67 ans, a demandé à l’avocat de la NFIB Scott Keller.

« Lorsque des étincelles volent, il existe une machine unique à ce lieu de travail », a répondu Keller.

« Elle est comme une machine à cracher des idioties », a fait remarquer Ingraham en réponse. « J’espère qu’elle n’est pas contagieuse. »

Plus tard, elle a souligné que le juge Stephen Breyer, nommé par Clinton, affirmait qu’un retard dans le mandat de Biden pourrait entraîner des milliers d’autres infections au COVID.

« Lorsqu’ils ont émis cet ordre, il y avait environ 70 quelque mille nouveaux cas. Hier, il y en avait près de 750 000. Si nous le retardons d’un jour, si cela devait avoir des effets, alors 750 000 personnes supplémentaires auront le COVID qui, autrement, si nous ne l’avions pas retardé, cela n’aurait pas été le cas », a déclaré Breyer, 83 ans.

Juge associé Stephen Breyer. (Erin Schaff/Piscine via REUTERS/Fichier Photo)

Ingraham a répondu :

« Attendez, donc dans la pensée déformée de Breyer, si le mandat de l’OSHA est respecté, toutes les infections seraient éliminées? »

« Qui a dit que vous aviez besoin de compétences de base en logique et en mathématiques pour être juge à la Cour suprême ? »

« Vous ne le faites pas. On nous dit à plusieurs reprises que les libéraux sur le terrain sont parmi les esprits juridiques les plus brillants du pays », a-t-elle déclaré. « Je commence à avoir des doutes, surtout après avoir entendu e[o]Ces mots sortent de la bouche du juge Sotomayor. »