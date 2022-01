Angle : la raquette de protection

La production de propagande de Pelosi était une tentative flagrante et bon marché de détourner l’attention de la cascade de calamités s’accumulant sous sa majorité démocrate.

Laura Ingraham s’en est pris aux « démocrates de Cheney » pour « pas vraiment de confiance[ing] démocratie » jeudi sur « The Ingraham Angle ».

L’ancien vice-président Dick Cheney a rendu visite au Congrès jeudi à l’occasion du premier anniversaire de l’émeute du Capitole, se disant « profondément déçu » de la réponse des dirigeants du GOP du Congrès aux événements du 6 janvier. Cheney et sa fille, la représentante Liz Cheney, R- Wyo., étaient les deux seuls républicains vus jeudi lors d’une minute de silence sur le sol de la Chambre dirigée par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif.

PELOSI MÈNE UN MOMENT DE SILENCE POUR JAN. 6 ATTAQUE, DICK CHENEY ASSISTE AVEC SA FILLE

« À quel point ces démocrates de Cheney se sont révélés faibles », a déclaré l’animateur de Fox News. « Ils contrôlent tous les leviers du pouvoir en Amérique, et pourtant leur message au monde est que nous ne pouvons pas gouverner et que notre démocratie est sur le point de s’effondrer. Une fois de plus, la Chine doit rire. Ils font leur travail. »

« [Members of the Bush-Cheney bipartisan regime] se soucient vraiment plus de promouvoir la démocratie à l’étranger que de la préserver chez eux », a déclaré Ingraham. « Ce sont eux qui ne font pas vraiment confiance à la démocratie parce qu’ils savent que lorsque les gens obtiennent ce qu’ils veulent, cela signifie des choses comme l’application des frontières, la fin illimitée l’immigration, en excluant la politique des écoles et en protégeant le sport féminin. Ils ne peuvent tout simplement pas risquer une autre répétition de 2016. »

Le vice-président Kamala Harris a comparé l’émeute du Capitole de l’année dernière à l’attaque de Pearl Harbor et du 11 septembre jeudi. En revanche, à la suite des émeutes de George Floyd, « la quasi-totalité des démocrates… la véritable émotion était réservée à George Floyd et sa famille et aux manifestants eux-mêmes », a déclaré Ingraham. Ils ont qualifié les émeutes de « manifestations courageuses infiltrées peut-être par quelques pommes pourries ».

Elle les a surnommés « les émeutes civiles les plus coûteuses du [United States’] historique, avec des pertes assurées estimées à plus de 2 milliards de dollars.

« Toutes les émotions et les hyperboles [were] vraiment le dernier souffle de la vieille garde », a déclaré Ingraham. « Les dinosaures de l’ère Pelosi-Schumer sont sur le point de disparaître. Ils savent que leur jeu d’escroquerie politique touche à sa fin en novembre, et ils sont tellement pétrifiés que Trump ou quelqu’un ayant des opinions similaires remporte la présidence en 2024 qu’ils sont même prêts à faire équipe avec un vieil ennemi juré[, Dick Cheney]. »

« Aujourd’hui, ce n’était qu’un autre acte dans leur effort dramatique pour sauver leur espèce mourante », a-t-elle remarqué. « Pourtant, rien de tout cela ne va détourner l’attention de leurs propres échecs sur l’inflation, COVID, la frontière, ces guerres, [and] Afghanistan. Et le GOP ne revient jamais, jamais, au livre de jeu Bush-Cheney. Non, merci. Pour préserver la démocratie, vous devez en fait faire confiance à votre peuple. Mais ils ne le font pas. Et ils sont impitoyables. »