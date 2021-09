Ingraham : ‘Escrime le Capitole et Milley’ ; Biden gouverne sur la « base du besoin de savoir », a menti sur la transparence

Vendredi, dans son monologue “Ingraham Angle”, l’animatrice Laura Ingraham a décrit comment le président Joe Biden et son parti démocrate font proverbialement le tour des wagons autour du leur, alors que les crises et la méfiance augmentent.

« En clôturant le Capitole ; et Milley », a-t-elle dit. “À partir du moment où il a décidé de se présenter à la présidence, Biden a été impatient de vous convaincre qu’il est du genre au-dessus de la barre.”

Un jour seulement après le début de son mandat, a-t-elle noté, Biden a promis que lui et Kamala Harris seraient “toujours honnêtes et transparents avec vous [about] bonnes et mauvaises nouvelles.”

Cependant, a déclaré Ingraham, cela s’est avéré faux, car l’administration Biden continue d’être l’une des administrations les moins transparentes.

“Ce n’étaient que des mots, mais maintenant nous savons qu’ils n’avaient aucun sens. 8 mois et demi après le début de sa présidence, nous voyons qu’en ce moment Joe Biden dirige le gouvernement sur la base du besoin de savoir. Et moins vous en savez, mieux c’est pour lui.”

Ingraham a noté la « détérioration de la situation » à la frontière sud des États-Unis et les efforts déployés par l’administration pour empêcher le public de connaître « la surpopulation, les conditions horribles, les mineurs non accompagnés ».

Ingraham a noté que les démocrates ont de nouveau ordonné l’érection d’une clôture au Capitole des États-Unis avant un rassemblement samedi en soutien aux suspects toujours incarcérés après l’émeute du 6 janvier. Le président Trump et d’autres républicains de haut niveau ont déconseillé d’assister au rassemblement, l’ancien président le qualifiant de “configuration” probable que les médias de gauche et ses opposants politiques pourraient utiliser contre lui.

Ingraham a ajouté qu’une “clôture” proverbiale avait également été érigée autour du général Mark A. Milley, après un autre embarras au Pentagone – car une frappe de drone qu’il a saluée comme “juste” au début du mois s’est avérée avoir tué des civils et des enfants et non un membre d’ISIS-K.

Le commandant du CENTCOM, Kenneth Frank McKenzie Jr, a fait cette annonce lors d’un point de presse plus tôt vendredi.

Milley a en outre admis à l’Associated Press, a noté l’hôte, qu’il avait effectivement appelé le général du Parti communiste chinois Li Zuocheng, comme indiqué précédemment, en dehors de la chaîne de commandement.

“Le fait que Milley pense que c’est bien pour les chefs militaires de coordonner et d’avertir notre adversaire étranger le plus sérieux est encore une autre raison pour laquelle le général devrait être licencié immédiatement”, a déclaré Ingraham.

“L’homme est totalement délirant, ivre de son propre pouvoir et ne devrait pas se fier à des informations sensibles ou à des détails opérationnels.”

“La réponse de l’administration à chaque erreur, à chaque accusation, est de creuser, de nier, de détourner et de défendre”, a-t-elle poursuivi.

Ingraham a expliqué que la Maison Blanche de Biden n’est pas comme une branche gouvernementale normale – c’est “fondamentalement juste une grande communication[unications] magasin.”

“S’ils avaient de bonnes nouvelles, ils vous en parleraient. Mais les mauvaises nouvelles continuent d’affluer – et ils font des heures supplémentaires pour vous les cacher”, a-t-elle déclaré.

“Et donc, ils mentent au peuple américain – sur la frontière, sur ce que le général Milley a fait, sur ce qui s’est réellement passé en Afghanistan et sur la signification de ce rassemblement stupide demain.”