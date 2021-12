Ingraham: la Cour suprême pourrait « enfin mettre Roe au repos », déchire la « logique tordue » de Sotomayor

Enfin mettre Roe au repos

Laura Ingraham : Le raisonnement dans Roe v. Wade était une pure fiction juridique, il est temps de laisser les gens décider eux-mêmes de cette question

Dans son commentaire « Ingraham Angle » mercredi, l’animatrice Laura Ingraham a déclaré qu’il y avait un potentiel décent pour la Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice de finalement « mettre Roe au repos » et réserver la légalité de l’avortement aux États pour déterminer individuellement.

« Les arguments oraux d’aujourd’hui dans la plus grande affaire d’avortement depuis Casey v. Planned Parenthood étaient fascinants à écouter et ont simplement confirmé ce que les juristes conservateurs soutiennent depuis près de 50 ans – que le raisonnement dans Roe [v. Wade] était une pure fiction juridique », a déclaré Ingraham.

« Le tribunal n’aurait jamais dû se lancer dans la guerre de l’avortement », a-t-elle ajouté.

Ingraham a déclaré que la partie la plus « révélatrice et troublante » de l’audience de mercredi a été lorsque le tribunal a entendu des arguments sur le « stare decisis » – l’idée que le précédent devrait être généralement respecté et permettre un développement prévisible des principes juridiques.

Cependant, a-t-elle dit, des juges de gauche comme la candidate d’Obama Sonia Sotomayor se sont affrontés avec un avocat, le procureur général de l’État du Mississippi, Scott Stewart, sur l’idée qu’un fœtus soit un être vivant et si la Constitution interdit l’acte de tuer un bébé à naître.

« À ce stade, leur argument principal est que Roe est dans les livres depuis longtemps et qu’il est trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. C’est absurde », a déclaré Ingraham. « L’idée que le peuple américain est coincé avec une mauvaise décision juste pour le bien de la tradition va à l’encontre de tout ce que ce pays représente. »

Elle a déclaré que selon le raisonnement des juges de gauche, la décision « séparée mais égale » dans Plessy v. Ferguson autorisant la ségrégation n’aurait jamais dû être annulée dans Brown v. Board of Ed, sur la base des précédents et de la tradition.

La juge associée Sonia Sotomayor pose sur la photo de groupe officielle à la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC, le 30 novembre 2018. (MANDEL NGAN/. via .)

Dans son argumentation avec Sotomayor, Stewart a déclaré que les progrès réalisés depuis Roe ont permis d’approfondir les connaissances sur la douleur fœtale, l’imagerie échographique qui présente un bébé à naître d’une manière qui apparaît et est « entièrement humaine très tôt ».

Dans sa réponse, Sotomayor a déclaré que les personnes en état de mort cérébrale peuvent toujours montrer des signes indiquant que leur système nerveux est actif et humain :

« Il y a des actes spontanés de personnes cérébrales mortes. Je ne pense donc pas qu’une réponse du fœtus prouve nécessairement qu’il y a une sensation de douleur ou qu’il y a une conscience », a-t-elle déclaré. « Il y a environ 40 pour cent de [brain-dead] les gens qui s’il touche leurs pieds, le pied reculera.

Ingraham a vivement critiqué Sotomayor, qualifiant ses commentaires de « tordus, insensibles et mal informés ».

« Selon sa logique, je suppose que les femmes enceintes ne devraient pas être trop excitées lorsque leur bébé donne un coup de pied dans l’utérus. Après tout, le bébé pourrait être mort et simplement trembler », a déclaré l’hôte.

« Cette institution survivra-t-elle à la puanteur que cela crée dans la perception publique que la Constitution et sa lecture ne sont que des actes politiques ? Je ne vois pas comment c’est possible », a également demandé plus tard Sotomayor.

Ingraham a fait remarquer que Sotomayor devrait en effet s’inquiéter d’une « odeur nauséabonde » – mais plutôt d’une odeur créée en 1973 avec la décision Roe, « privant » les États de pouvoirs législatifs de style 10e amendement.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 18 octobre 2011, le juge de la Cour suprême des États-Unis, Antonin Scalia, regarde dans le balcon avant de s’adresser à la justice de Chicago-Kent College Law à Chicago. Le samedi 13 février 2016, le US Marshals Service a confirmé que Scalia est décédée à l’âge de 79 ans. (AP Photo/Charles Rex Arbogast, File) (ASSOCIATED PRESS)

Ingraham a déclaré que feu le juge Antonin Scalia l’a mieux exprimé à cet égard :

« Que vous soyez pour le droit à l’avortement ou non … la Constitution ne dit rien à ce sujet. Cela laisse le choix aux démocrates », a déclaré un jour le juriste décédé. « Certains États l’ont interdit. Certains États ne l’ont pas fait. Ce que Roe a fait, c’est qu’aucun État ne peut jamais l’interdire. Ce n’est tout simplement pas dans la Constitution. C’est l’un des nombreux droits non abordés dans la Constitution, l’une des nombreuses choses dans le mot à gauche au choix démocratique. »

« Le fait est que ni les rédacteurs de la Constitution originale et de la Déclaration des droits, ni les rédacteurs du quatorzième amendement n’ont jamais eu l’intention de créer un droit constitutionnel à l’avortement. En effet, ils auraient trouvé un tel concept barbare et diabolique. « , a conclu plus tard Ingraham.

« La gauche prétend se soucier de la ‘démocratie’. Laissons donc le peuple décider des questions importantes posées par l’avortement. Et si un tribunal avec une majorité de 6 personnes nommées par les républicains ne parvient pas à mettre Roe au repos, alors il devrait s’attendre à ce qu’un mouvement dirigé par les conservateurs réduise le pouvoir du tribunal. Et il serait également signifie « adios » pour la société fédéraliste. »