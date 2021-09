Ingraham: L’administration Biden ne peut pas gouverner une nation qu’elle déteste, elle ne peut que l’occuper

in

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a ouvert son émission vendredi, dénonçant “l’occupation” des États-Unis par l’administration Biden.

L’animatrice d'”Ingraham Angle” a fait référence au sentiment qu’elle a épousé au cours des sept premiers mois de la présidence de Biden: “Vous ne pouvez pas gouverner un pays que vous détestez essentiellement. Vous ne pouvez que l’occuper, le gouverner”, a-t-elle déclaré. “Lorsque Biden a annoncé hier un mandat fédéral sur les vaccins, son intention n’était pas de promouvoir plus de confiance ou de faire appel à notre esprit patriotique. Il ne s’agissait pas de COVID, de suivre la science ou de mettre en œuvre une politique saine.”

Ingraham a également déchiré l’administration pour avoir politisé la pandémie et pour avoir ciblé les dirigeants républicains de l’État rouge.

“Le combat de la Maison Blanche n’est pas contre COVID, mais contre l’effondrement inévitable de la présidence de Biden”, a-t-elle déclaré. “Il se noie dans les mauvais chiffres des sondages et les démocrates se préparent à un bain de sang à mi-parcours. Le discours furieux et effrayant de Biden a été conçu pour faire une chose – se battre avec les gouverneurs républicains dans une tentative boiteuse pour renverser sa présidence et changer le sujet de semaines d’humiliation en Afghanistan.

La vantardise des médias sur les nouveaux mandats de vaccin de Biden a également suscité la colère de l’hôte de Fox News. Ingraham a qualifié les pom-pom girls des médias de Biden de “malades” mais “de joie parce que Biden est sur le point de rendre la vie misérable à des millions d’Américains”. Elle a poursuivi: “Ils vous détestent, ils détestent ce que vous représentez et ils détestent vraiment le fait que vous ne vous taisiez pas et n’obéissiez pas.”

Ingraham s’est tourné vers la nouvelle obsession des médias pour un rassemblement qui s’est tenu à Washington, DC le 18 septembre et comment, malgré tout courant dominant soutien conservateur, les médias le traitent comme une « rébellion ouverte menée par des révolutionnaires hautement qualifiés ».

“Le véritable objectif de la gauche en faisant de la manifestation à venir une sorte de complot terroriste”, a soutenu Ingraham, “est de délégitimer tous les événements conservateurs. De vrais événements conservateurs.”

“Ils veulent que vous ayez trop peur de vous présenter pour soutenir vos candidats préférés jusqu’en 2022 – ils veulent que vous soyez intimidé, intimidé et démoralisé.”

Les démocrates, a déclaré Ingraham, ne veulent pas que les Américains soient heureux et libres – ils préfèrent plutôt les citoyens américains “misérables et effrayés”, ainsi le Parti contrôle le pouvoir.

“Ils veulent vous priver de votre indépendance pour que vous puissiez dépendre du gouvernement”, a déclaré Ingraham en guise de conclusion. « Je suis sûr que je ne vais pas céder. Je vais continuer à me battre pour sauver ce pays – tout ce qu’il y a de bien… la question est, d’accord ? »