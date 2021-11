Ingraham : les démocrates ont perdu le contact avec l’Amérique et ils s’en moquent

La définition de la folie

Laura Ingraham appelle la réponse des démocrates à leur perte en Virginie « la définition de la folie », et dit qu’ils étaient complètement déconnectés de l’Amérique.

Laura Ingraham a déclaré que les démocrates avaient perdu le contact avec le peuple américain lors de « Ingraham Angle » de mercredi et a critiqué l’idée que le « racisme » a joué un rôle dans la victoire républicaine dans la course au poste de gouverneur de Virginie.

« Le fait est que les démocrates ont depuis longtemps perdu le contact avec le cœur battant de l’Amérique, qui est sa main-d’œuvre de la classe moyenne et des cols bleus. Leurs emplois ont été exportés à l’étranger et l’ancien établissement se moquait franchement de l’un ou l’autre des partis. Leur des pères et des fils meurent maintenant à cause des drogues qui traversent notre frontière sud, ils s’en moquent. Ils perdent leur emploi à cause des mandats de vaccination, mais les démocrates s’en moquent. Ils favorisent les mandats de vaccination. Et maintenant, le même col bleu les travailleurs ont du mal à remplir leurs réservoirs d’essence, et personne à gauche ne s’en soucie. »

LES MÉDIAS LIBÉRAUX IGNORES LA VICTOIRE HISTORIQUE DE SEARS EN VIRGINIE ; ‘LES CINQ’ RÉAGISSENT

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se rendent à un événement dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, le lundi 26 juillet 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Le républicain Glenn Youngkin a battu l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe lors d’une élection au coude à coude en Virginie, largement considérée comme un référendum sur la politique du président Joe Biden. Dans le New Jersey, le gouverneur démocrate Phil Murphy devrait l’emporter de justesse contre le républicain Jack Ciattarelli.

LEESBURG, VIRGINIE – 01 NOVEMBRE: Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors d’un rassemblement électoral au parc des expositions du comté de Loudon le 1er novembre 2021 à Leesburg, en Virginie. (Photo d’Anna Moneymaker/.) (Photo d’Anna Moneymaker/.)

Ingraham a déclaré que Youngkin a continué à écrire le livre de jeu pour obtenir une base de vote diversifiée que Trump a commencée.

« Le mouvement conservateur populiste gagnait déjà le soutien hispanique sous Trump, et ce soutien ne fait que croître », a déclaré Ingraham. « Le succès économique pré-COVID de Trump a montré comment le faire. Il l’a fait. »

Ingraham a ajouté que les gaffes politiques des démocrates seraient dévastatrices pour les Américains, bien qu’utiles pour le retour du Parti républicain.

« Mais alors que l’ignorance volontaire des démocrates est une aubaine pour les républicains – et c’est le cas – ça va être terrible pour le pays », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., s’adresse aux journalistes après une réunion de stratégie républicaine au Capitole à Washington, le mardi 19 octobre 2021. (AP Photo/Andrew Harnik) (AP Photo/Andrew Harnik)

« Ceux qui méritent le moins de souffrir seront forcés de souffrir, ceux qui méritent le moins un gros salaire en recevront un. Mais dans un an, tous les Américains auront leur mot à dire à mi-parcours et au lendemain des mêmes experts qui continuent d’être payés se tromper tentera à nouveau d’expliquer la défaite des démocrates, sans jamais reconnaître que c’est parce que leurs politiques détruisent le rêve américain. »

« C’est la définition de la folie, et c’est l’angle. »