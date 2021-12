Ingraham: les démocrates radicaux préfèrent les blocages, ne font pas confiance aux gens pour prendre leurs propres décisions

Laura Ingraham a déclaré que les libéraux ne sont pas à l’aise avec les gens qui font des choix libres et veulent dominer et contrôler les gens qui vivent dans les États républicains lors de son monologue « Ingraham Angle » mercredi.

« Pour la plupart des gens normaux, bouleverser une société pour un virus est tout simplement insensé. Nous savons déjà que les coûts ont été catastrophiques. Alors pourquoi les libéraux aiment-ils autant les blocages et les mandats ? … Je pense que les libéraux sont vraiment plus à l’aise de vivre dans un – monde vers le bas. »

Plus récemment, l’Université Cornell, qui a un taux de vaccination global de 97%, est passée en alerte rouge et a fermé la plupart de son campus aux étudiants après la détection de 900 cas, dont un grand pourcentage provenait de la variante omicron.

« Cela n’a aucun sens », a déclaré Ingraham. « Est-ce qu’ils ferment le campus pour d’autres bogues qui sont gênants mais pas mortels ? Bien sûr que non. »

Des manifestants protestent contre l’ordre de séjour à domicile de Virginie et les fermetures d’entreprises en 2020. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Elle a ajouté que la « position par défaut » de la gauche radicale est la domination, le contrôle et la restriction de la liberté. Les libéraux « ne font pas confiance aux gens pour prendre leurs propres décisions, à moins qu’il ne s’agisse de choses comme l’avortement, l’herbe ou la pornographie », selon Ingraham.

« Vous avez donc une grande décision à prendre. Dans quel genre de pays voulez-vous vivre ? Quel type de gouverneur voulez-vous à la tête de votre État ? Heureusement, ici aux États-Unis, nous avons beaucoup d’États libres. »

Des manifestants protestent contre les mesures de verrouillage au Capitole de l’État de New York en 2020. (REUTERS/Bryan R Smith)

Elle a dit que la gauche prétend que la droite fait du mal aux gens avec de la « désinformation », cependant, Ingraham pense que « c’est le … les pousseurs de panique ». [and] les maniaques du contrôle qui ont détruit des vies. »

« Ils ont privé les enfants de joie et d’expériences [and] ils ont poussé des adolescents au suicide et des adultes à des surdoses de drogue », a déclaré Ingraham.

Contrairement au plan de la gauche radicale, Ingraham a déclaré que la plupart des Américains sont « fatigués du COVID ».

Ingraham a fait référence à un sondage de l’Université de Monmouth qui a révélé que six Américains sur 10 sont « épuisés » par le virus. Il a également constaté une baisse du soutien aux mandats de masque et de vaccin sur le lieu de travail.

« Mais maintenant, de plus en plus d’Américains sont dans leur jeu malade et tordu, et ils ne se laisseront plus berner. Si vous voulez récupérer votre vie, si vous n’aimez pas où tout cela se dirige, vous devrez commencer à vous organiser maintenant parce que , d’ici le jour des élections en 2024, nous pourrions être jusqu’à huit boosters. »