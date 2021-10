Ingraham : les démocrates utilisent les enfants comme accessoires en quête de contrôle

Laura Ingraham a déclaré que même si les démocrates professent leur préoccupation pour les enfants, leurs actions témoignent d’une réalité différente dans « Ingraham Angle » de mardi.

Ingraham a souligné les agressions sexuelles qui se sont produites dans les écoles de Virginie dans lesquelles « les administrateurs libéraux ont fait de leur mieux pour se couvrir… ».

« Lorsqu’un père de l’une des victimes est venu à une réunion du conseil scolaire pour exprimer ses inquiétudes quant à la sécurité de ce lycée du comté de Loudoun, ils l’ont arrêté. C’était absolument dégoûtant. Je ne peux pas croire que ce soit l’Amérique », a-t-elle déclaré.

Le père est apparu avant sur « The Angle » pour décrire l’expérience et a déclaré: « Ma fille a été agressée sexuellement à la fin de l’école en mai de l’année dernière. Et je suis allé à la réunion du conseil scolaire pour voir ce qui se passait… J’ai essayé pour dire à la dame ce qui était arrivé à ma fille. Et elle m’a regardé en face et a dit, ce n’est pas ce qui s’est passé … Je me retourne, la police m’attrape. Et la prochaine chose que je sais, je suis plaqué au sol . Je suis juste choqué et horrifié. »

Ingraham a déclaré qu’en tant que parent, elle avait trouvé l’histoire « extrêmement bouleversante ».

« En pratique, dit-elle, « les enfants ne sont que des accessoires dans [the left’s] quête de plus de contrôle, plus de pouvoir pour les bureaucrates et moins pour les parents. »

Après que l’histoire a éclaté, l’ancien président Barack Obama s’est rendu en Virginie pour faire campagne pour le candidat démocrate au poste de gouverneur Terry McAuliffe et a déclaré : « Nous n’avons pas de temps à perdre dans ces guerres culturelles bidon et inventées de toutes pièces. les pédales des médias pour augmenter leurs cotes d’écoute. Ce n’est pas ce dont vous avez besoin, Virginia. Au lieu de forcer nos communautés à réduire à un moment où nous commençons tout juste à nous remettre, nous devrions faire plus pour soutenir les personnes qui éduquent nos enfants et assurer la sécurité de nos quartiers. »

Ingraham s’est moqué de ses remarques. « Quartiers sûrs, Barack ? Les démocrates ne peuvent même pas assurer la sécurité des toilettes de leur école parce qu’ils sont beaucoup plus inquiets des répercussions politiques que de la santé et de la sécurité des élèves de cette saga. »

« Ce ne sont pas de fausses guerres culturelles », a déclaré Ingraham. « Ce ne sont pas de faux guerriers de la culture. Il s’agit de savoir qui a le dernier mot sur le présent et l’avenir de l’éducation de nos enfants. Il s’agit de qui vous avez confiance pour assurer la sécurité de vos enfants à l’école. »

Ingraham s’est mis à viser l’« équipe de voyous » des médias ; en particulier, le Washington Post après avoir rapporté que l’une des victimes avait consenti dans le passé à une rencontre avec l’accusé.

« Je suis assez jeune pour me rappeler que lorsque les journalistes libéraux du Washington Post pensaient qu’il était répréhensible pour un accusé d’utiliser les antécédents sexuels de la victime pour attaquer sa crédibilité. Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé dans cette affaire », a déclaré Ingraham. mentionné.

Ingraham a accusé le journaliste d’avoir tenté de « jeter de l’ombre » sur la décision du juge de condamner le violeur accusé. Et a en outre demandé: « Où sont toutes les femmes qui ont défendu les prétendues victimes dans le passé? »

Malgré le fait que les médias et les féministes n’ont pas trouvé de cri de ralliement dans cette question, a déclaré Ingraham, les enfants du comté de Loudoun ont des convictions moralement claires sur la question.

Mardi, les écoliers ont organisé un débrayage en signe de protestation.

« Parents, vous payez les factures ici. Pourquoi accepter les abus ? » dit Ingraham.

« On ne peut évidemment pas faire confiance aux militants éveillés qui se font passer pour des enseignants ou des administrateurs. Ils ont d’autres priorités. Les débrayages que nous avons vus aujourd’hui en Virginie ne sont que le début. Le Parti démocrate est sur le point de ressentir à quoi ressemble un débrayage politique à travers l’Amérique. «