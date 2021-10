Ingraham: les médias détournent l’attention de la bombe de l’enquête de Durham visant un cabinet d’avocats lié à Clinton

in

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a souligné comment les médias grand public avaient ignoré ou détourné la dernière bombe de l’enquête du procureur fédéral du Connecticut, John Durham, sur les origines de l’enquête Trump-Russie dans “Ingraham Angle” de vendredi.

“Hier soir, l’avocat spécial John Durham a largué sa deuxième bombe au cours des deux dernières semaines, délivrant des citations à comparaître à l’un des cabinets d’avocats les plus politiquement connectés du pays – Perkins Coie”, a déclaré Ingraham.

Elle a noté comment Durham a également récemment inculpé un avocat de Perkins Coie, Michael Sussmann, pour avoir menti au Federal Bureau of Investigation (FBI) lors d’une réunion de 2016 qui a contribué à déclencher l’enquête initiale sur la Russie.

“Nous ne savons pas pourquoi cela a pris autant de temps à Durham, mais nous sommes peut-être enfin sur le point d’apprendre jusqu’où les Clinton et leurs alliés sont allés dans leurs efforts pour détruire Donald Trump, sa campagne et sa présidence”, a-t-elle déclaré.

“Lorsque la vérité éclatera enfin, nous verrons également à quel point l’État profond était investi dans Trump. Leur objectif était de contrecarrer l’agenda de Trump et de le mettre sur la défensive dès le premier jour.”

Ingraham a noté qu’aucun des “principaux méchants” de l’enquête n’avait démissionné, mais que beaucoup ont plutôt été promus par le “complexe médiatique corrompu de gauche”.

Elle a fait remarquer que cette dynamique n’est pas sans rappeler le Pentagone du président Joe Biden, où Gens. Lloyd Austin III [Ret.] – le secrétaire à la Défense – Kenneth Frank McKenzie Jr et Mark Milley restent en poste malgré le retrait catastrophique d’Afghanistan qui a fait 13 morts parmi les militaires américains.

Au lieu de se concentrer sur les nouvelles de Durham, ABC et CBS ont “fatigué” les tentatives de Biden de sauver ses dépenses gouvernementales d’extrême gauche et son projet de loi sur l’ouverture des frontières, a-t-elle déclaré.

Elle a noté que la couverture était à peu près la même sur les réseaux d’information câblés – soulignant notamment comment Wolf Blitzer de CNN a accueilli l’ancien directeur adjoint du FBI Andy McCabe – malgré son poste au bureau pendant l’enquête Trump :

McCabe a déclaré à Blitzer « qu’il n’y a vraiment pas grand-chose ici concernant ce qu’il aurait été embauché pour enquêter » et que « le récent acte d’accusation et ces citations à comparaître tiennent vraiment le FBI plus en position de victime que de sujet d’enquête ».

“La rotation ne se termine jamais”, a fait remarquer Ingraham. “Andy va toujours jouer la victime.”

“Le FBI, nos agences de renseignement, les médias et les démocrates malhonnêtes ont fait un tort incalculable au bureau de la présidence et à la confiance des gens dans ces institutions”, a-t-elle ajouté.

“Aucun des coupables de cette saga – ni la presse, ni le DOJ [and] certainement pas notre communauté du renseignement – n’a rien appris au cours des dernières années. »