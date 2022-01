Ingraham: les mensonges des démocrates sur COVID s’effilochent

Dans son monologue « Ingraham Angle » lundi, l’animatrice Laura Ingraham a déclaré que « les mensonges [have] liés » le président Biden, les démocrates et le « régime » des médias s’effondrent enfin ensemble, et l’administration est exposée comme un groupe de bureaucrates avides de pouvoir qui proclament être les arbitres de la science, tout en continuant à ignorer la science pour prendre davantage contrôler et violer l’autonomie du peuple américain.

« Ce n’est que le 10 janvier, et le réseau de mensonges tissés par les agents de désinformation américains commence à se défaire pour que tout le monde puisse le voir maintenant de la réponse du gouvernement à la pandémie, aux échecs de nos dirigeants militaires et aux points critiques entre les deux », a-t-elle déclaré.

« Nous voyons un effort élaboré pour créer une Amérique alimentée par la peur, ignorant les vérités fondamentales et la responsabilité. Maintenant, il devrait être évident maintenant que les élites démocrates utilisent cette crise COVID comme un moyen d’augmenter la dépendance et le contrôle du gouvernement. »

« Malheureusement pour la Maison Blanche Biden et les médias du régime, les faits les rattrapent trop vite pour les détourner et donc leurs propres mensonges et alarmistes sur le COVID. Tout s’effondre rapidement maintenant. »

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et directeur du NIAID et le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, arrivent pour participer à l’appel régulier de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche avec la National Governors Association à Washington. (Photo AP/Carolyn Kaster)

Elle a souligné que les affirmations publiques de longue date du président Biden selon lesquelles les personnes ne peuvent pas être infectées par le coronavirus si elles sont vaccinées, ainsi que l’affirmation de son administration selon laquelle un troisième « rappel » est efficace, s’avèrent toutes deux fausses, car l’omicron variante continue d’infecter les Américains vaccinés.

« Sur les mandats des vaccins, c’est maintenant un fait prouvé qu’être vacciné et boosté ne vous protège ni de contracter le virus ni de le propager. Et plus choquantes sont les nouvelles données selon lesquelles les vaccinés sont plus susceptibles de contracter l’omicron que les non vaccinés », a-t-elle déclaré. .

« Un article fantastique publié aujourd’hui dans le Wall Street Journal note à juste titre qu’une étude a révélé qu’après 30 jours, les vaccins Moderna et Pfizer n’avaient plus d’effet positif statistiquement significatif contre l’infection à omicron, et après 90 jours, leur effet est devenu négatif – c’est-à-dire les personnes vaccinées étaient plus sensibles à l’infection par l’omicron », a rapporté Ingraham.

« Maintenant, ils peuvent dire qu’ils veulent ouvrir des écoles parce que cela les aide politiquement. Mais ils fournissent constamment du fourrage aux forces contre l’éducation de vos enfants parce qu’ils sont liés à la hanche avec les syndicats d’enseignants », a déclaré Ingraham.

« Leur château de cartes s’effondre sur lui-même, mais des experts médicaux courageux présentés ici dès mai 2020 ont averti qu’être obsédé par ces choses, obsédé par le nombre de cas et imposer des vaccins écraserait nos hôpitaux, nos entreprises et nos écoles. Et lo Et voici, même la Californie dit maintenant qu’elle ne peut pas continuer dans cette voie pour toujours. Elle permet désormais au personnel hospitalier asymptomatique de reprendre le travail, appelant à nouveau cela une flexibilité temporaire « , a poursuivi l’hôte.

« Les syndicats ne veulent pas que leurs employés retournent sur le lieu de travail, point final. Vous pouvez toujours compter sur les syndicats. Il a donc fallu deux semaines pour aplatir la courbe. C’était cent jours de masquage. C’était revenu à la normale le 4 juillet. C’était « si vous êtes vacciné, vous n’obtiendrez pas COVID et vous retrouverez votre vie et tout redeviendra normal » – Tous des mensonges. »

« Mais comme pour les mensonges, ils sont finalement dépassés par la vérité et l’expérience, et le double impact des deux frappe maintenant les équipes de contrôle COVID qui ont exploité une tragédie pour leur propre gain politique et économique. »