Mercredi, dans son commentaire « Ingraham Angle », l’animatrice Laura Ingraham a exhorté les démocrates modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema à s’inspirer des autres membres de leur parti et à « se rapprocher du navire républicain ».

L’animatrice de Fox News, qui a livré son monologue en direct des Fox Nation Patriot Awards en Floride, a pointé du doigt le législateur texan qui a fait la une des journaux plus tôt cette semaine pour avoir changé son affiliation de démocrate à républicaine à cause de l’adhésion de gauche du parti au financement des politiques policières. et « chaos » à la frontière sud.

INGRAHAM : MUTATION DANGEREUSE DES DEMOCRATES DU LIBERALISME EN VARIANTE AUTORITAIRE

« Nous savions que cela arriverait tôt ou tard », a déclaré Ingraham. « Avec la détérioration de l’économie et la chute du taux d’approbation de Biden, les quelques personnes saines d’esprit qui restent au sein du Parti démocrate chercheraient des sorties. »

L’animateur de « The Ingraham Angle » a déclaré que les démocrates avaient été malhonnêtes avec le peuple américain au sujet de l’impact du vaste projet de loi sur les dépenses sociales promulgué cette semaine, ajoutant que « plus l’inflation persiste, plus les Américains seront pauvres – tout cela aggrave les chances des démocrates de conserver le pouvoir en 2022 puis en 2024. »

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) prononce une allocution devant des journalistes au Capitole américain à Washington, DC, États-Unis, le 1er novembre 2021. (REUTERS/Jonathan Ernst)

« Au moins neuf démocrates de la Chambre ont officiellement annoncé qu’ils ne briguaient pas leur réélection l’année prochaine, et un autre a mordu la poussière aujourd’hui », a ajouté Ingraham. « Un démocrate de Caroline du Nord à neuf mandats annoncerait bientôt sa retraite du Congrès. Si c’est vrai – faites le calcul avec moi. Ce sont dix démocrates qui coulent – ​​ils sautent du navire qui coule. »

Si les événements récents en sont une indication, les démocrates font un mauvais travail en se présentant comme le parti qui veut améliorer la vie des Américains, a déclaré Ingraham, ajoutant qu’ils choisissaient plutôt de se concentrer sur « de petites représailles pour des choses qui n’ont aucun effet sur la vie des Américains. »

Le sénateur Kyrsten Sinema, un démocrate de l’Arizona, prend la parole lors d’une audience de la commission des finances du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le mardi 19 octobre 2021. Photographe : Mandel Ngan/./Bloomberg via . ( Mandel Ngan/./Bloomberg via .)

Ingraham a déclaré que les faibles taux d’approbation de Biden devraient être une incitation suffisante pour que Manchin et Sinema « abandonnent complètement le parti ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

S’adressant directement aux législateurs modérés, Ingraham a déclaré avec insistance: « Permettez-moi d’être très clair. Il est temps pour vous deux d’ignorer le canot de sauvetage, de sauter du navire et de rejoindre le navire républicain. »

« Considérez qu’en Arizona et en Virginie-Occidentale, le taux d’approbation de Biden est inférieur à 35%… », a-t-elle souligné, « donc si aucun de vous n’a le courage de dire non à ce projet de loi de dépenses insensé, je pense que vos électeurs vont jeter vous par-dessus bord de toute façon. »