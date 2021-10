Ingraham : Où sont passés tous les hommes ?

« Où sont passés tous les hommes ? a demandé à l’animatrice de Fox News Laura Ingraham lors de son ouverture vendredi de « The Ingraham Angle » alors que les récentes attaques publiques contre les femmes ont révélé la volonté décroissante des hommes d’intervenir et d’offrir une protection.

L’expression « masculinité toxique », a déclaré Ingraham, était autrefois reléguée aux cours d’études féministes sur les campus universitaires, mais n’est entrée dans le langage commun qu’il y a peu de temps. L’animateur a noté que la phrase coïncidait presque avec l’avertissement de l’American Psychological Association selon lequel « les hommes qui sont socialisés pour se conformer à » l’idéologie de la masculinité traditionnelle « sont souvent négativement affectés en termes de santé mentale et physique ».

« Les personnes qui travaillent dans les programmes d’études de genre sont fermement opposées aux vieux rôles » confinés « de la masculinité », a-t-elle déclaré, concluant que nous sommes dans « un monde à l’envers ».

Ingraham a dénoncé la tentative d’Hollywood de cibler les « rôles de genre traditionnels » en les associant à des campagnes « anti-intimidation », qualifiant de telles tentatives « d’absurdes » et notant que les « vrais hommes » n’intimident pas, ne battent pas leurs femmes, ne blessent pas les enfants ou les animaux .

L’objectif de la gauche radicale, a-t-elle dit, est de « détruire les fondements de la famille nucléaire » en lançant des attaques contre les rôles traditionnels joués par les mères et les pères. Ingraham, elle-même mère célibataire, a déclaré qu’il était idéal pour les enfants d’être élevés à la fois par un père et une mère présents, notant qu’en dépit de faire de leur mieux, élever des enfants est beaucoup plus difficile pour les parents célibataires.

« D’une manière ou d’une autre, cette idée de rôles traditionnels menace les radicaux qui voient la famille traditionnelle – en particulier les hommes traditionnels – comme un obstacle au socialisme et une réécriture de l’histoire américaine », a-t-elle soutenu.

Ingraham a nommé Black Lives Matter et Hollywood parmi les groupes cherchant à détruire la famille nucléaire, appelant cette dernière pour avoir souvent dépeint les protagonistes masculins comme « des goofballs impuissants ou des génies fluides du genre ». Le message d’Ingraham à Hollywood est que les femmes, en fait, veulent que les hommes soient des hommes – le type qui protégera, fournira et défendra.

L’animateur de « The Ingraham Angle » a dénoncé le fait que « l’instinct naturel des hommes à protéger les femmes » a été lentement détruit et semble être devenu évident dans les zones urbaines. Ingraham a énuméré plusieurs attaques contre des femmes par des hommes alors que des passants regardaient sans agir. Dans un cas, une femme a dit à un homme de prendre une « pilule de refroidissement » avant d’être brutalement frappée au visage – mais aucun homme n’est intervenu. Une autre attaque, plus choquante, a eu lieu à Philadelphie, où un homme a brutalement violé une femme dans un train sous le regard des passagers. Encore une fois, personne n’est intervenu pour l’aider. Ingraham a noté qu’à San Francisco cette semaine, c’était une femme qui avait pourchassé un homme après avoir attaqué une femme âgée. Pourtant, lorsque la femme a affronté l’agresseur, elle a été poignardée à trois reprises.

« Où étaient les hommes », se demanda Ingraham.

Ingraham a clôturé son « Angle » en disant que « la féminisation de masse des hommes devrait troubler le plus les femmes » car les femmes étaient en effet les victimes de ces attaques odieuses. « Parce que les élites culturelles et les institutions ont passé des années à vilainer la masculinité », a-t-elle conclu, « il n’y avait pas d’hommes bons prêts à intervenir et à les sauver.