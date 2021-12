Ingraham: Stacey Abrams roule à nouveau, mais la Géorgie devrait rire en retour

Ingraham : Stacey Abrams roule à nouveau

Laura Ingraham : Pourquoi les électeurs de l’AG voudraient-ils abandonner les politiques conservatrices qui leur ont apporté sécurité, prospérité et croissance de l’emploi pour la misère d’endroits comme la Californie et New York ?

Dans son commentaire « Ingraham Angle » vendredi, l’animatrice Laura Ingraham a déclaré que les résidents de Géorgie devraient ignorer l’ancienne représentante de l’État Stacey Abrams, D-Fulton, alors qu’elle se lance dans une deuxième tentative consécutive au Governor’s Mansion après ne pas avoir concédé sa première défaite quatre ans. depuis.

Ingraham a noté qu’Abrams a déclaré vendredi qu’elle « le 16 novembre [2018], quand j’ai reconnu que je ne deviendrais pas gouverneur… n’a pas contesté le résultat de l’élection contrairement à certaines personnes récentes. »

Cependant, l’animatrice a souligné qu’Abrams avait fait exactement le contraire à l’époque, déclarant dans son discours de ce soir-là que « concéder signifie reconnaître qu’une action est juste, vraie ou appropriée… Je ne peux pas admettre ».

L’ancien représentant de l’État démocrate de Géorgie Stacey Abrams est affiché.

De plus, dans un autre clip, Abrams a déclaré au sénateur Ted Cruz, R-Texas, le 20 avril 2021 que son élection avait été « volée aux électeurs de Géorgie ».

Ingraham a comparé le choix de la Géorgie entre Kemp et Abrams comme une Porsche et une voiture d’occasion depuis le début :

« Disons que vous avez la chance de conduire un nouveau modèle de SUV Porsche avec un faible kilométrage en parfait état – et un certain shmuck s’approche de vous dans un parking et vous demande si vous seriez prêt à l’échanger contre sa Mitsubishi 2002 : bosselé du côté conducteur et le silencieux pend à l’arrière », a-t-elle déclaré.

« Vous auriez éclaté de rire, n’est-ce pas? C’est la réponse des électeurs géorgiens en apprenant que Stacey Abrams est à nouveau candidate au poste de gouverneur. »

« Pourquoi diable les électeurs voudraient-ils renoncer à des politiques économiques qui offrent sécurité, prospérité et croissance de l’emploi pour la misère d’endroits comme la Californie et New York? »

Ingraham a opposé un potentiel de « quatre ans d’Abrams » – « récriminations raciales vénéneuses, impôts élevés, [COVID] mandats, smash-and-grabs et crime » – à ce que Kemp a apporté à l’État de Peach :

Elle a déclaré que Kemp avait à juste titre ignoré les critiques des deux côtés de l’allée et ouvert la Géorgie du verrouillage de COVID le premier du pays, en avait fait un État plus sûr et plus lucratif pour les entreprises et les familles.

Brian Kemp, gouverneur de Géorgie, prend la parole lors d’une conférence de presse sur un site de vaccination de masse contre le covid-19 au Delta Flight Museum à Hapeville, Géorgie, États-Unis, le mercredi 25 février 2021. Photographe : Elijah Nouvelage/Bloomberg via . (Elijah Nouvelage/Bloomberg via .)

Alors que Kemp est le titulaire en ce moment, il fait face à un défi principal du GOP de l’ancien représentant de l’État Vernon Jones, D-DeKalb. Jones est passé au Parti républicain depuis qu’il a quitté la fonction publique, en soutien à l’ancien président Donald Trump et à sa plate-forme.

Concernant Abrams, Ingraham a déclaré que la Géorgie devrait voir « comment ce film se termine » s’ils l’élisent à un poste à l’échelle de l’État.

« Ce que nous vous avons dit au début de la pandémie, lorsque les États bleus ont refusé d’ouvrir, c’est que les États rouges qui ont rouvert tôt les laisseraient derrière eux et c’est précisément ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.

« Comparez le naufrage de la Californie au miracle économique qui s’est produit dans l’État de Peach sous le gouverneur républicain Brian Kemp. Le taux de chômage de la Géorgie est tombé à 3,1% en octobre, le taux le plus bas depuis que le gouvernement fédéral a commencé à tenir des registres en 1976. »

Elle a noté qu’Abrams a fustigé Kemp pour la réouverture de la Géorgie, prédisant un malheur qui n’est jamais venu.

Le représentant de l’État de Géorgie, Vernon Jones, pose pour un portrait au Georgia State Capitol le 25 octobre 2020, à Atlanta, en Géorgie. (Photo par Elijah Nouvelage / .) (Photo par ELIJAH NOUVELAGE/. via .) (.)

« Alors qu’est-ce que Stacey Abrams a fait exactement pour aider la Géorgie depuis qu’elle a perdu en 2018 ? — Elle a mené la croisade pour pousser le match des étoiles de la Major League Baseball hors d’Atlanta, c’est quoi ! Cela a coûté à la ville majoritairement noire de Atlanta jusqu’à 70 millions de dollars de pertes d’affaires », a déclaré l’hôte.

« Géorgie, ce n’est même pas un coup dur. Pourquoi diable voudriez-vous sombrer dans le déclin et la décomposition que nous observons dans les États bleus à travers l’Amérique ? » demanda Ingraham.

« Les Géorgiens n’ont pas besoin d’Abrams pour aller à la rescousse, ils ont besoin d’elle pour aller au coucher du soleil – et pour de bon. »