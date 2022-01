Ingraham: voici comment les républicains peuvent vaincre Biden et la gauche radicale

Maintenant quoi?

La plate-forme de l’Angle pour protéger l’Amérique

Laura Ingraham a présenté un plan en quatre points qui, selon elle, conduirait les républicains à la victoire lundi dans « Ingraham Angle ».

« Si les sondages sont bons, cette année devrait être l’une des grandes victoires du mouvement populiste républicain. Dans tout le pays, la base est unie derrière des politiques qui améliorent déjà la vie des travailleurs américains de tous horizons », a-t-elle déclaré. « Pendant ce temps, leurs opposants politiques sont en colère et divisés.

Ingraham a déclaré que 2022 n’était que le début et que les républicains ont besoin d’un « programme de gouvernance » afin d’assurer leur succès politique continu. « Nous ne pouvons pas attendre jusqu’en 2024. Nous avons besoin de membres du Congrès, qui sont prêts à gouverner maintenant. Et de présidents de commission qui utiliseront leur autorité de surveillance pour maintenir l’administration Biden en ligne. Nous devons rédiger une législation qui puisse corriger les politiques enfreintes toujours en place. »

Le président Biden et la première dame Jill Biden (AP Photo/Carolyn Kaster)

La plate-forme « Ingraham Angle » comprend quatre planches.

Le premier s’adresse à « sauver notre liberté ».

« Les gouvernements fédéral et des États ont dépassé leur autorité constitutionnelle de multiples façons. Ils ont détruit d’innombrables vies au nom de la santé publique. Leur utilisation prolongée de l’autorité d’urgence sans approbation législative était et est une abomination et antidémocratique. » a déclaré Ingraham.

Dr Anthony Fauci (AP Photo/Susan Walsh)

La seconde consiste à « sauver notre indépendance ».

« Contrairement à l’équipe Biden, nous ne répondons à aucun type de » commande internationale « . Les États-Unis sont un pays libre, indépendant et souverain. Nous ne prenons pas d’ordres de l’UE, de l’OMC, de l’OMS ou de l’ONU. Notre gouvernement – et notre armée – travaillent pour nous », a expliqué Ingraham.

« Et en parlant de notre armée, nous devons proposer des réformes majeures pour le Pentagone. Leur objectif devrait être la compétence et la responsabilité. Cela nécessite de mettre immédiatement fin à l’obsession de Biden Pentagone pour la diversité, l’équité et l’inclusion, et la théorie critique de la race. Nous voulons des généraux qui s’en soucient. de gagner des batailles, de ne pas diffuser de propagande anti-américaine. »

Chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley (AP Photo/Susan Walsh)

Le troisième volet concerne « sauver notre économie ».

« À l’heure actuelle, l’économie américaine est portée par des Américains qui travaillent dur qui voient leurs salaires volés par l’inflation, et qui sont confrontés à des impôts onéreux et à des réglementations interminables qui leur compliquent la vie. Cela doit cesser. Nous mettrons fin à toutes les dépenses inutiles et inutiles. Et nous aurons des politiques commerciales et d’immigration qui donneront à tous les travailleurs américains une chance équitable de réussir et empêcheront les grandes entreprises d’expédier des emplois à l’étranger. »

Et la dernière planche aborde « sauver notre culture ».

« La gauche a rempli nos médias et nos écoles publiques de haine anti-américaine. Les foules de gauche détruisent notre histoire. Les ploutocrates de gauche interdisent les critiques américains des plateformes technologiques tout en dorlotant les [Chinese Communist Party]. Pendant ce temps, le Parti démocrate pense que quiconque croit aux notions traditionnelles de genre ou de moralité sexuelle devrait être annulé ou banni de la vie publique. Cela ne tiendra pas », a-t-elle déclaré.