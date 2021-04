Ingram et Williamson sont à nouveau imparables

13/04/2021 à 10h56 CEST

L’attaquant de puissance Brandon Ingram est devenu le leader de l’attaque des Pélicans de la Nouvelle-Orléans en marquant 34 points, sept passes et six rebonds qui les ont aidés à gagner 117-110 contre les Kings de Sacramento.

Alors que l’attaquant Zion Williamson l’a soutenu en marquant 30 points supplémentaires avec six rebonds et quatre passes décisives, ce qui a permis aux Pélicans de maintenir la tête pendant toute la durée du match lorsque les Kings ont tenté le retour.

Le centre néo-zélandais Steven Adams a eu 16 rebonds en tant que leader du match intérieur des Pélicans et le meneur Eric Bledsoe a marqué 13 points en tant que troisième meilleur buteur de l’équipe de la Nouvelle-Orléans qui avait jusqu’à 26 points d’avance en deuxième période.

Mais les Kings, avec le meneur De’Aaron Fox, qui avant le match avait été condamné à une amende de 20000 par la NBA après avoir critiqué le travail des arbitres, n’avaient que quatre buts derrière le match nul et 14 secondes à jouer.

Fox lui-même a raté un triplé qui aurait pu réduire le déficit à un seul, mais son échec et le rebond ont été capturés par l’attaquant des Pélicans Wes Iwundu et ont assuré la victoire de l’équipe de la Nouvelle-Orléans et laissé les Kings avec la victoire. Septième défaite consécutive. Le centre espagnol Willy Hernangómez, qui a joué à peine trois minutes avec les Pélicans, n’avait aucune activité statistique.

Ce qui avait semblé être un match facile s’est transformé en un match plein d’enthousiasme et d’intensité après que Fox, qui a marqué 43 points, ait commencé à dominer son jeu offensif et à battre la défense des Pélicans.

L’attaquant de puissance Harrison Barnes avec un double-double de 16 points, 11 rebonds, trois récupérations de balle et un bloc terminé comme le meilleur des Kings dans le match intérieur et deuxième meilleur buteur parmi une liste de cinq joueurs qui avaient des nombres à deux chiffres.