Ingrédients naturels secrets pour laver les vêtements et les rendre impeccables | La vie

Faire la lessive est l’affaire inachevée de beaucoup de gens. Et c’est que, bien qu’a priori cela semble quelque chose de simple, c’est une tâche domestique plus complexe que la plupart ne le croient.

Actuellement, nous avons à notre disposition des machines à laver intelligentes et programmables à des prix très compétitifs qui nous facilitent grandement la tâche.

De nombreux modèles sont capables de détecter les caractéristiques du tissu, de mettre à jour les programmes de lavage et d’apprendre de vos habitudes d’utilisation, offrant un nettoyage plus efficace et plus complet que les machines à laver classiques.

Mais, Malheureusement, la technologie n’est pas tout, et les taches tenaces peuvent résister même aux laveuses les plus avancées si vous n’utilisez pas les bons produits de nettoyage.

Choisir un bon détergent adapté aux tissus que vous allez laver est la première étape. Et, au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez la possibilité d’améliorer leur action en utilisant des ingrédients naturels que nous avons tous dans le garde-manger.

Chez ComputerHoy.com, nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises des produits courants pour éliminer les taches et les odeurs des vêtements, mais cette fois, nous voulons nous concentrer sur le deux ingrédients les plus efficaces : le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc.

Comment utiliser le bicarbonate de soude pour laver les vêtements

Le bicarbonate de sodium est très polyvalent dans les tâches de nettoyage. En effet, il possède des propriétés très intéressantes : il peut neutraliser et éliminer les mauvaises odeurs, nettoyer les tissus et les surfaces, dégraisser, dissoudre les saletés collées et assouplir les tissus sans les abîmer. De plus, il a un effet blanchissant sur les tissus.

Si vous l’ajoutez dans la machine à laver, vous pouvez désodoriser les vêtements, obtenir un nettoyage plus approfondi, éliminer les résidus de détergent, rincer les vêtements et assouplir les tissus. De plus, il nettoie la machine à laver en même temps.

Tout ce que tu dois faire est ajouter une tasse de bicarbonate de soude dans le tambour avant de mettre le linge dedans, ajoutez la dose habituelle de lessive et démarrez le cycle de lavage normalement.

Si vous souhaitez nettoyer en profondeur votre lave-linge, réglez la température la plus élevée à laquelle la machine peut résister avec des articles pouvant résister à l’eau chaude ou avec un tambour vide.

Comment utiliser du vinaigre blanc pour laver les vêtements

Le vinaigre blanc est un autre des ingrédients les plus polyvalents dont nous disposons pour les tâches de nettoyage. C’est un acide doux, il aide donc à éliminer les taches sur les vêtements et à décomposer les dépôts minéraux qui se forment dans la machine à laver à cause de l’eau dure.

Il est recommandé de l’ajouter dans le cycle de rinçage pour éviter que le pH du vinaigre annule le pouvoir nettoyant du détergent.

Pour cette raison, vous pouvez mettre une tasse de vinaigre blanc dans le compartiment adoucisseur pour qu’il soit incorporé au moment optimal du cycle, Ou faites-le manuellement au moment précis.

Bien sûr, il est important que vous preniez en compte que vous n’êtes pas obligé de combiner les deux ingrédients. Mélanger du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude se neutralisera, annulant les avantages du pH bas du vinaigre et du pH élevé du bicarbonate de soude. Rien n’arrivera aux vêtements et à la machine à laver, mais vous n’obtiendrez pas les effets souhaités.