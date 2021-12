Ingrid Coronado accuse Charly López de viol – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ingrid Coronado a accusé Charly López de viol alors qu’ils étaient mariés, après que son ex-partenaire eut assuré que le chauffeur avait été infidèle à deux reprises, dont l’une avec un célèbre footballeur dont elle n’a pas révélé le nom, même s’il s’est avéré qu’il s’agissait de Duilio. Davin.

« (Ingrid Coronado dit que (Charly) a exercé des violences physiques, sexuelles, psychologiques et émotionnelles contre lui », a révélé Gustavo Adolfo Infante.

Le journaliste a déclaré que lui et Charly ont été dénoncés par Coronado après l’interview qu’il a accordée le 29 novembre à Firsthand, qui a donné lieu à la guerre entre l’ex-Garibaldi dans laquelle le chanteur a accusé que son ex-partenaire veut emporter sa maison dans lequel il vit après il y a plusieurs années, ils ont convenu qu’il le garderait, en plus de retourner son fils contre.

La réponse d’Ingrid Coronado est venue par les voies légales ; Auparavant, dans une interview, la conductrice avait répondu qu’on avait demandé à son fils qui était la mauvaise personne.

« La réalité, c’est que la femme qu’on voit là à l’écran, Ingrid, a porté plainte contre Charly et contre moi, d’abord parce que Charly est allé à mon émission, puis là il parlait, qu’elle était une mauvaise femme et le reste. Alors je lui ai demandé ‘tu dis qu’elle t’a volé, que c’est une mauvaise femme, que ceci, que l’autre chose, peut-être qu’elle veut te mettre en prison’, c’est ce que j’ai dit, et elle dit que je fais de la discrimination contre elle, la discrimination fondée sur le sexe ou quelque chose comme ça », a déclaré Gustavo Adolfo Infante à Sale el Sol.

De la même manière, il a précisé que le processus de Charly est beaucoup plus délicat car il s’agit d’une question de viol.

«Elle parle de viols, qu’il l’a agressée sexuellement. C’est dans la plainte que j’ai en ma possession », a confirmé le chauffeur.

La première demande d’Ingrid était que Gustavo télécharge la vidéo de l’interview.

Avec des informations d’Excelsior