Ingrid Coronado animera une émission de téléréalité sur TV Azteca | Instagram

Ils ont récemment révélé que le célèbre présentatrice Ingrid Coronado sera l’animatrice de « Todos a Bailar », l’émission de téléréalité de Télévision aztèque, une nouvelle qui a été publiée hier lors de la diffusion de l’émission Venga la Alegría.

C’est vrai, l’animatrice Ingrid Coronado sera chargée de nous présenter chaque samedi la nouvelle émission de télé-réalité TV Azteca »,Tout le monde danse”.

La belle et talentueuse Ingrid Coronado animera l’émission de TV Azteca « Todos a Bailar » et c’est une émission de téléréalité qui arrivera bientôt sur les écrans avec un bon rythme, de la musique et de grands participants.

Le spectacle arrivera via Azteca Uno et promet de présenter des pas de danse incroyables à travers des participants qui monteront sur scène à la recherche d’une récompense incroyable.

L’émission de téléréalité « Todos a Bailar » sera dirigée par Ángel Aponte et sera diffusée en première le samedi 20 novembre prochain à 20h00 via le signal Azteca UNO, où huit familles s’affronteront pour un demi-million de pesos.

C’est ainsi que l’animateur revient à Azteca UNO pour présenter chaque samedi ce programme qui promet d’être plein de joie, de plaisir et de glamour.

En fait, Ingrid a récemment révélé qu’elle était heureuse de faire partie de ce projet, puisque dans une interview avec l’émission Venga la Alegría, elle a indiqué :

Arriver avec ce projet qui m’a rendu amoureux et heureux car cela a été une expérience merveilleuse. Il s’agit d’une émission de téléréalité musicale à laquelle participeront les familles. J’ai l’impression d’être avec mes faux enfants apportant du divertissement pour toute la famille ».

D’autre part, l’animatrice de télévision Ingrid Coronado a été mariée deux fois, son premier mari étant Charly López, qu’elle a épousé en 1998 et a divorcé en 2004, avec lui elle a eu son premier fils, Emiliano López Coronado.

Des années plus tard, la conductrice a retrouvé l’amour et a rejoint sa vie avec Fernando del Solar, le couple s’est marié en 2012, mais ils ont divorcé quelques années plus tard en 2015 et avec lui, elle a eu deux autres enfants : Luiciano et Paolo Cacciamnani Coronado.

La vérité est que son retour sur le petit écran était très attendu par ses followers, qui avaient sans aucun doute envie de la revoir sur la chaîne de télévision Ajusco, car c’était sa maison depuis de nombreuses années et il se disait qu’elle ne reviendrait jamais pour y aller. avec vos concurrents, Televisa.