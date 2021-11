Ingrid Coronado révèle la vraie raison pour laquelle elle a pris sa retraite de la télévision

Maintenant, Ingrid a partagé quelles étaient les vraies raisons pour lesquelles elle a arrêté sa carrière pour se concentrer pleinement sur sa vie personnelle. « Je me sentais extrêmement mal, je n’avais pas le temps que je voulais consacrer à ma famille, j’étais désemparé et je n’aimais pas mon travail », a avoué l’animateur dans une interview pour TVyNovelas.

Ingrid Coronado (Instagram)

Au début, elle pensait que trois mois de retraite seraient suffisants pour se sentir mieux et revenir renouvelée et avec de nouvelles idées, cependant, elle s’est rendu compte que ce temps ne serait pas suffisant, car il y avait beaucoup de choses auxquelles elle devait penser, depuis la dernière des années avaient laissé des blessures qui devaient cicatriser.

« J’ai réalisé que si je n’arrêtais pas, j’allais tomber malade. Ce fut une période très difficile de ma vie et j’ai pris la décision de prendre ma retraite pour trois mois. Je pensais que ça allait suffire », a-t-il déclaré. « J’avais besoin de guérir beaucoup de choses. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, je me sentais vraiment mal », a-t-il ajouté.