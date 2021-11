Ingrid Coronado reviendrait à Come la joie après 3 ans | Instagram

Tout semble indiquer que la célèbre animatrice Ingrid Coronado est revenue dans l’émission Viens la joie Après l’avoir quitté il y a 3 ans, ils l’ont reçue dans cette émission et ont sorti une nouvelle incroyable pour sa carrière artistique.

Comme vous vous en souvenez peut-être, fin 2018, Ingrid Coronado a décidé de quitter Come joy, cependant, ce 5 novembre, ils l’ont reçue avec un tapis rouge, puisqu’elle est venue annoncer son retour triomphal.

Cependant, vous ne reviendrez pas au matin, mais au Télévision aztèque, en tant qu’hôte du nouveau programme ‘Todos a baile’.

J’ai été dans cette maison pendant 19 ans, c’était une période incroyable de ma vie et j’ai été absent pendant 3 ans. Cela a été une expérience incroyable et je suis très reconnaissante à Azteca pour cette invitation », a déclaré Ingrid dans la salle de ‘Venez joie’.

C’est sans aucun doute une belle opportunité après avoir été absent et fait une belle pause devant les caméras.

Honnêtement, j’ai reçu d’autres invitations et j’étais content de faire de la radio, mais quand on me dit que c’est une réalité musicale où les familles participent et les stars sont les enfants… J’ai l’impression que les projets qui m’ont le plus plu sont les projets musicaux, tels que La Academia kids », a-t-elle déclaré avec enthousiasme