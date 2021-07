Ingrit Valencia : “Nous allons tout donner pour le pays”

Dans une saison atypique, où l’incertitude concernant les compétitions sportives a augmenté en raison de la pandémie, le pays a reçu d’excellentes nouvelles. Six boxeurs représenteront le pays aux Jeux olympiques de Tokyo. Ingrit Valencia, médaillée de bronze à Rio 2016, est convaincue que, malgré le court temps de préparation, elle arrivera en grande forme à l’épreuve olympique.

L’athlète colombienne a un grand palmarès, elle a été championne nationale de boxe, une médaille d’or et d’argent aux Jeux bolivariens (2013 et 2018), une médaille d’or aux Jeux d’Amérique du Sud (2014) et aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes (2014) et 2018), ainsi qu’une médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques (2016). C’est pour cette raison que le Moralense est l’une des lettres importantes de la délégation colombienne pour obtenir une médaille dans ce concours qui se déroulera à Tokyo entre juillet et août.

Dans une interview avec l’AS Colombie, Ingrit Valencia a expliqué comment elle avait reçu la nouvelle des qualifications pour Tokyo 2021, comment s’est passée sa préparation, l’annulation des JO en 2020 et les objectifs qu’il s’est fixés pour cette saison.

Qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo

“Heureux, heureux, je prends la nouvelle avec beaucoup de bonheur, d’attitude et de grande fierté car ce sera ma deuxième Olympiade. Je pense qu’en boxe, il n’y a jamais eu de répétition d’aller aux Jeux olympiques. En dehors de mes coéquipiers, je suis très heureux et reconnaissant à Dieu pour cela”.

Concernant le voyage et le développement de la compétition, il a déclaré que, “on ne sait toujours rien sur la façon dont va se dérouler notre préparationNous ne savons pas où nous allons, même pas lorsque nous voyageons à Tokyo. L’idée est de se préparer sur le continent européen et de finir en Asie, en ayant évidemment un blanc avec les principaux rivaux que l’on peut trouver aux Jeux Olympiques”.

Préparation dans une saison inhabituelle

« Au cours de tout ce temps, ces cinq années de préparation à partir de Rio 2016, c’était un assez bon cycle pour moi, J’ai bien fait dans toutes les compétitions et dans le sport j’ai un peu plus mûri“.

En ce qui concerne ses performances et la façon dont elle a pu s’entraîner, compte tenu de nombreuses restrictions dues à la pandémie, Ingrit Valencia a déclaré que “les emplois sont beaucoup plus conscients et évidemment concentrés sur ce que j’aime et ce que je veux réaliser dans Tôkyô. Je suis préparé et concentré, prêt à en apprendre davantage, à rencontrer mes rivaux, à faire une excellente présentation. et que tout cela me mène à la finale. Je veux améliorer ce qui a été fait à Rio et tout dépend du travail et des compétences qu’on nous donne.”

Il a également assuré que, “l’objectif est de profiter du peu de temps qu’il nous reste et faire des compétitions de préparation. Vous vous battez ou vous battez avec des boxeurs de différents pays puis vous arrivez à Tokyo, continuez à vous adapter, continuez à maintenir le moment pour ce que seront les Jeux Olympiques. »

La pandémie et son impact sur vos performances

“Cela a été difficile car avec tout ce COVID. En raison de la pandémie, tout était fermé depuis l’année dernière, les événements ont été annulés, les Jeux Olympiques ont été annulés et c’était très dur; C’est comme si on régressait dans la préparation, dans tout ce qui a été fait, mais je suis clair que les choses de Dieu passent par quelque chose et cela s’est passé et cela me rassure aussi que ce n’était pas que pour moi, nous sommes sur un pied d’égalité termes.

Et il a ajouté : “Nous devons prendre les choses telles qu’elles sont, avoir de la résilience et nous adapter à ce qui se présente à nous et c’est ce qu’il y a. Les Jeux Olympiques ont été annulés, mais maintenant ils auront lieu dans deux mois et l’idée est d’y arriver bien et essayez de prendre le plus de temps possible pour vous préparer. »

Colombiens aux Jeux Olympiques

“Nous sommes la Colombie, la terre des athlètes, nous sommes des gens prospères, quelques-uns ou plusieurs qui se qualifient pour les Jeux olympiques nous allons tout donner pour notre pays, c’est le but. Je souhaite à mes collègues des autres sports tout le succès et qu’ils se battent pour laisser le visage de notre pays en haut du podium.”