Inhaler Release My Honest Face EP Ft. Couverture de Billie Eilish’s Your Power

Après la fin de leur tournée à guichets fermés au Royaume-Uni, Inhaler a sorti son EP ‘My Honest Face’ via Interscope Records, qui comprend la reprise du single « Your Power » de Billie Eilish et le morceau « When I’m With You », auparavant seulement disponible dans le cadre de l’édition vinyle de luxe de le premier album n°1 du groupe Ce ne sera pas toujours comme ça.

Sorti à l’origine en 2019 et un favori des fans, « My Honest Face » a été retravaillé au cours des sessions de l’album et a maintenant amassé plus de 25 millions de flux combinés.

La reprise du groupe de « Your Power » de Billie Eilish était auparavant une exclusivité sur l’EP Apple Music « At Home » et a été interprétée pour Annie Mac sur BBC Radio 1.

Le quatuor irlandais est l’un des groupes les plus excitants à émerger au cours des dernières années et son premier album, It Won’t Always Be Like This, est à la hauteur de leur potentiel passionnant. Le chanteur et guitariste Eli Hewson, le bassiste Robert Keating, le guitariste Josh Jenkinson et le batteur Ryan McMahon ont enregistré un disque qui capture leur évolution de débutants passionnants à compositeurs raffinés. Il comprend une gamme éblouissante de textures sonores, où d’énormes refrains accrocheurs se fondent parfaitement avec une instrumentation complexe et dynamique.

Enregistré avec le collaborateur et producteur de longue date Antony Genn aux studios Narcissus de Londres, It Won’t Always Be Like This est un disque de passage à l’âge adulte sur le fait de se perdre et de se retrouver, d’essayer de donner un sens au monde quand le monde ne ça n’a pas beaucoup de sens. Il trace un chemin d’exploration sonore, de l’urgence de la chanson titre à la synth-pop luxuriante de « Slide Out The Window » aux grooves souples et spatiaux de « A Night On The Floor ». C’est un début de profondeur et de couleur et comprend la piste « Totally » qui est présentée sur FIFA 22.

Achetez ou diffusez l’EP ‘My Honest Face’.

L’inhalateur joue les dates suivantes aux États-Unis en 2021 et 2022 :

2021 :

20 novembre – Los Angeles, Troubadour (Épuisé)

21 novembre – Los Angeles, Troubadour (Épuisé)

23 novembre – Chicago, Schubas (Épuisé)

24 novembre – Nashville, High Watt (Épuisé)

26 novembre – New York, Mercury Lounge (Épuisé)

27 novembre – New York, Mercury Lounge (Épuisé)

2022 :

4 mars – Atlanta, Terminal Ouest

5 mars – Nashville, le sous-sol est

7 mars – Washington DC, 9h30 Club

8 mars – Philadelphie, Theatre Of Living Arts

10 mars – New York, Irving Plaza

11 mars – Brooklyn, Varsovie

12 mars – Boston, Royale

14 mars – Toronto, Phoenix Concert Theatre

15 mars – Détroit, St Andrews Hall

17 mars – Chicago, House Of Blues

18 mars – Milwaukee, Rave II

19 mars – Minneapolis, première avenue

21 mars – Denver, Summit Music Hall

22 mars – Salt Lake City, Le Dépôt

24 mars – Vancouver, The Commodore Ballroom

25 mars – Seattle, The Showbox

26 mars – Portland, Wonder Ballroom

28 mars – San Francisco, The Fillmore

29 mars – San Diego, The Observatory North Park

31 mars – Los Angeles, Le Belasco.