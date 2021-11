Iniesta, but et passe décisive pour la victoire de Vissel Kobe à Yokohama

20/11/2021 à 10h23 CET

L’Espagnol Andrés Iniesta a été le principal protagoniste de la victoire (0-2) de Vissel Kobe lors de sa visite au Yokohama FC, en facilitant l’aide du premier but de son équipe et en marquant le second sur penalty.

Vissel Kobe n’a pas gâché sa visite au dernier classé de la Ligue japonaise J1 et Andrés Iniesta a été celui qui l’a le mieux compris et s’est matérialisé en donnant la passe de but, à la 9e minute, pour que Yuya osako composera le 0-1.

À la 31e minute, Iniesta a lui-même lancé un penalty qui a été sanctionné par le Yokohama FC pour porter le score à 0-2 au stade Mitsuzawa. Le joueur espagnol a été remplacé à la mi-temps, car la situation et le match étaient sous contrôle et le résultat plus que sur la bonne voie.

L’Espagnol Sergi Samper a joué tout le match au centre du terrain et a joué un rôle clé dans la domination du jeu de Kobe, tandis que l’Espagnol également Bojan krkic n’a pas joué en raison d’une blessure.

Vissel Kobe, avec ce résultat et à 2 journées de la fin, occupe la troisième place du classement de la Ligue J1.