Iniesta confiant que Xavi est prêt à gérer Barcelone

Andres Iniesta a évoqué la possibilité que Xavi succède à Ronald Koeman à Barcelone et pense que son vieil ami est prêt à relever le défi.

Koeman se dirigerait vers le limogeage au Camp Nou et il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Xavi est en tête de liste en ce qui concerne les remplaçants potentiels.

On a demandé à Iniesta s’il pensait que Xavi était prêt à retourner au Camp Nou et pensait que cela pourrait maintenant être le bon moment.

« Je pense que oui, oui. Si vous me demandez si j’imagine Xavi sur le banc du Barça. Surtout parce qu’il se prépare et s’entraîne pour entraîner le Barça. Il a la confiance nécessaire pour relever ce défi.

Iniesta a également été interrogé sur la possibilité qu’il puisse revenir un jour au Camp Nou en tant qu’entraîneur, mais n’en était pas si sûr.

« Ce n’est pas là où je me vois, mais quoi qu’il arrive, si le moment arrivait, j’y penserais. Ce que je peux vous dire, c’est que j’adorerais retourner au Barça, c’est très clair.

« Il y a des jours où tu penses vouloir entraîner, d’autres non, je ne sais pas. En jouant en ce moment, il est difficile de visualiser autre chose. C’est vrai que je dois réfléchir au (coaching) et voir quelles sont les possibilités. Ce que j’aimerais faire et je pense que je le ferai, c’est obtenir mes badges.

Origine | But