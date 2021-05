Iniesta renouvelle avec Vissel Kobe

11/05/2021

À 07:49 CEST

Un jour aussi spécial que son 37e anniversaire, Andrés Iniesta en a profité pour convoquer une conférence de presse dans laquelle il a confirmé qu’il continuerait d’être lié à Vissel Kobe, au moins, pendant deux saisons supplémentaires. Celui de Fuentealbilla est toujours enthousiasmé par le projet élevé par Hiroshi Mikitani, propriétaire de Rakuten, il y a trois ans et il est très motivé pour continuer à relever les défis d’un club qui n’a cessé de grandir depuis l’arrivée d’Iniesta en 2018.

«Au cours de ces années, nous avons vécu des moments difficiles, mais nous avons également pu remporter les deux premiers titres du club (Emperor Cup et Super Coupe du Japon) et jouer la Ligue des champions asiatique pour la première fois. Je tiens à remercier tout le monde. Dès le premier jour de mon arrivée, ils m’ont fait sentir comme un de plus. Aujourd’hui est un jour spécial, continuer d’être lié à ce club pendant encore deux ans me rend très excité. J’ai toujours valorisé le sentiment d’être aimé au-dessus des autres choses et le présent et l’avenir, en ce moment, passent par Kobe », a déclaré Andrés Iniesta lors d’une conférence de presse en attente.

L’ancien joueur du Barça, pendant la demi-heure qu’a duré l’événement, était très enthousiaste à l’idée de continuer à faire partie du projet et, surtout, de continuer à “faire grandir le club”. A 37 ans, Iniesta n’a toujours pas fini l’illusion de continuer à jouer et estime qu’il a encore de la corde depuis un moment: “Je me sens toujours très fort. Ce qui m’inquiète le plus, c’est de continuer à donner le meilleur de moi-même, en prenant soin de moi comme je le fais.”

Iniesta, en revanche, a confirmé que son intention était de prendre sa retraite à Vissel Kobe, car c’est là qu’il se sent heureux, et a laissé ouverte la possibilité de rester lié au club japonais une fois sa carrière de joueur terminée: football ma retraite sera ici, mais j’espère pouvoir passer beaucoup plus longtemps au club, au-delà de ma retraite. ”