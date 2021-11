Íñigo Martínez, le joueur qui commet le plus de pénalités en Liga

02/11/2021 à 21:48 CET

Le défenseur de l’Athletic Club, ñigo Martínez, a commis une pénalité maximale contre la Real Sociedad lors de la dernière journée de la Liga et a porté son record à 15 au cours de la dernière décennie : Il est déjà le joueur qui a commis le plus de pénalités devant Sergio Ramos (13) et Djené Dakonam (10). Les lions ont fait match nul contre l’équipe d’Imanol Alguacil sur le dernier souffle avec un coup franc magistral d’Iker Muniain, qui a sauvé un point lors de sa visite à la Reale Arena.

L’Espagnol, arrivé de la Real Sociedad à l’été 2018 en échange de 32 millions d’euros, a frappé Mikel Merino à l’intérieur de la surface après la première heure de jeu et a permis à la Real Sociedad de prendre l’avantage sur le tableau d’affichage. Devant son ancienne équipe et ses anciens supporters, le défenseur central a surtout été sifflé tout au long du match. Jusqu’à présent, le joueur Il a disputé 10 matchs jusqu’à présent au cours de la saison 2021/22, où il a marqué deux buts, tous deux essentiels pour marquer contre le FC Barcelone et Valence..

L’ex de la Real Sociedad mène un classement où figurent également Sergio Ramos (13), Djené Dakonam (10), Marc Bartra (9), Federico Fazio (9), Rubén Duarte (9), Jordi Amat (8), Dani Alves (7), Gustavo Cabral (7), Javi Fuego (7) et Facundo Roncaglia (7). Avec le maillot txuri-urdin, le défenseur central a disputé un total de 239 matches officiels, où il a marqué 17 buts et distribué six passes décisives. En Liga, de son côté, il a disputé 235 matchs au total : il commet un penalty tous les 15 matchs.

L’Athletic Club consolide dans la partie haute

Les lions ont sauvé un point sur le klaxon lors de leur visite à la Reale Arena, où la Real Sociedad n’a pas encore perdu jusqu’à présent lors de la saison 2021/22. A égalité, l’Athletic Club se conforte dans la zone noble du classement avec 18 points sur 33 possibles en huitième position, juste devant le FC Barcelone, avec 16 points. Ils ont cinq matchs consécutifs en Liga sans perdre avec deux victoires et trois nuls.

L’équipe de Marcelino García Toral n’a perdu qu’un seul match jusqu’à présent au cours de la saison 2021/22 : c’était contre le Rayo Vallecano à Nuevo San Mamés, où il a accordé les trois points dans le dernier souffle avec un superbe but de Radamel Falcao. Les lions ont marqué des points contre le FC Barcelone, Valence, Villarreal ou la Real Sociedad.