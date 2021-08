Íñigo Peña et Paco Cubelos, l’étrange couple

Le le canoë, à l’honneur du 2 au 7 août, présente un large éventail de candidats aux médailles. Si l’as est le K4 500 de Saúl Craviotto and co, celui qui apparaît dans sa manche est le K2 1.000 de Paco Cubelos (Talavera de la Reina, 28 ans) et Íñigo Peña (Zumaya, 30 ans).

Le Tolède et le Basque ont été deuxièmes mondiaux à deux reprises dans ce cycle (2018 et 2019) Et même s’ils n’ont pas atteint la finale lors des tests de la Coupe du monde de Szeged en mai, leur jour J n’a pas été celui-là. Ils s’affronteront à l’aube du mardi au mercredi (3h47) et la finale serait le lendemain matin (5h55).

Ces jours-ci, Cubelos a été photographié avec Pau Gasol dans la Villa, et le contraste des hauteurs se heurtait. Comment son 1,70 s’écrase contre le 1,94 de son compagnon de canoë. Une décompensation importante également de poids qui les a obligés à effectuer des retouches sur le bateau.

« Nous avons fait une modification au bateau pour naviguer déjà mieux dans la Coupe du monde 2019. Il y a plus de 20 kg entre Íñigo et moi, et il se levait de la proue. Nous avons tous les deux avancé pour que le navire navigue plus profondément. Avec l’arc sorti, il rebondirait. C’est une modification minime. Des petits détails pour améliorer les centièmes”, explique Cubelos.

Avec le classement K2, ils avaient également la possibilité de doubler en K1. Mais avant la concentration préalable au voyage à Tokyo qu’ils ont effectué, isolés, au Portugal, ils l’ont écarté : “L’objectif est clair car c’est là où nous avons le plus de possibilités. Il faut parier et parier.”

Peña faisait partie du K4 1000 qui a participé à Rio et a terminé cinquième. Cubelos, olympien à Londres 2012, n’est pas entré à Rio mais n’a pas désespéré. “J’ai dû attendre neuf ans pour retourner aux Jeux, mais j’ai apprécié la préparation. C’est un moment doux, le meilleur de nos carrières.” Le couple déséquilibré K2 a trouvé son équilibre.