Initiative cherche à forcer Seattle à financer des logements pour sans-abri, puis à nettoyer les camps

Des tentes bordent une rue du centre-ville de Seattle. (Photo . / John Cook)

Dans le but de remanier l’approche de Seattle face à sa crise des sans-abri, une coalition de chefs d’entreprise du centre-ville et de représentants à but non lucratif a introduit jeudi une mesure de vote à l’échelle de la ville pour forcer la ville à financer une batterie de services et d’abris pour des milliers de résidents sans abri de la ville.

Appelée l’amendement à la charte «Compassion Seattle», l’initiative exigerait également que la ville garde «les parcs, les terrains de jeux, les terrains de sport, les espaces publics, les trottoirs et les rues à l’écart des campements» une fois que les services obligatoires de logement, de traitement des médicaments et de santé mentale seront en place. .

S’il est approuvé par les électeurs de Seattle, l’amendement contourne essentiellement le conseil municipal et, pour la première fois, ajoute des repères et des responsabilités spécifiques à la gamme parfois déroutante, concurrente et décentralisée de services et de programmes pour les sans-abri de Seattle.

Par exemple, en vertu des modifications proposées, la ville serait légalement tenue de fournir 2 000 unités supplémentaires de logement d’urgence et permanent dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la modification en janvier 2022.

En outre, il exige que Seattle offre l’accès à des programmes de santé comportementale ainsi qu’à un logement. Le logement, en vertu de la modification de la charte, pourrait inclure «des abris améliorés, des maisons minuscules, des chambres d’hôtel-motel, d’autres formes de logement d’urgence ou permanent hors congrégation».

Parmi les soutiens de la mesure figurent Erin Goodman, PDG de SODO Business Improvement Area; Lisa Daugaard, directrice de la Public Defender Association; Gordon McHenry Jr., président et chef de la direction de United Way King County; Paul Lambros, PDG de Plymouth Housing; Steven Woolworth, PDG d’Evergreen Treatment Services; Derek Belgrade, directeur adjoint du Chief Seattle Club; et Jon Scholes, PDG de la Downtown Seattle Association.

Daugaard a déclaré que la mesure du scrutin modifiait les priorités imparfaites de la ville en matière d’aide à la population sans-abri. «Ce cadre offre la promesse de donner la priorité aux personnes qui ont été laissées pour compte pendant si longtemps et d’élaborer un plan qui les atteindra et les soutiendra avec l’aide qu’elles accueillent.»

McHenry de Centraide a ajouté: «Nous savons que le besoin de logements d’urgence dans notre région est vaste, donc l’idée d’ouvrir 2 000 unités de logement en conjonction avec des services de santé comportementale est quelque chose que nous appuyons depuis longtemps. Cependant, nous savons par expérience antérieure que sans les ressources, les gens resteront dans la rue. »

Pour les propriétaires d’entreprise du centre-ville de Seattle, en particulier ceux qui s’attendent à ce que les employés retournent dans les bureaux du centre-ville cet été, la nouvelle de la modification de la charte était la bienvenue.

Lors de l’événement Conversations civiques de . la semaine dernière, la crise de l’itinérance à Seattle était un sujet clé, les dirigeants communautaires – y compris McHenry – convenant qu’il fallait faire plus.

«Il y a trop d’employeurs dont les employés ont peur de revenir travailler au centre-ville parce que leur arrêt de bus n’est pas sûr», a déclaré l’ancien gouverneur de l’État de Washington, Chris Gregoire, qui dirige maintenant Challenge Seattle, un groupe dont les membres comprennent les PDG du grand Seattle. des sociétés telles que Zillow Group, Starbucks et Nordstrom.

Qualifiant l’itinérance de «crise absolue», Gregoire a cité les efforts fructueux dans des villes comme San Diego où les services de santé, le logement et d’autres programmes ont contribué à réduire l’itinérance chronique.

«Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre un autre jour», a-t-elle déclaré. «Des vies humaines sont perdues. Notre économie est freinée. Nos communautés ne se sentent pas en sécurité. »

Heather Redman, cofondatrice et associée directrice de Flying Fish Partners, une société de capital-risque du centre-ville de Seattle, a déclaré qu’elle était encouragée par le groupe de personnes impliquées dans l’initiative.

«Cela garantira que nous répondrons enfin aux besoins de ceux de notre communauté en situation d’itinérance et de ceux en situation d’itinérance qui n’ont pas non plus été en mesure d’accéder à l’aide nécessaire pour des problèmes de santé mentale ou de santé comportementale», a déclaré Redman.

Le lancement de Compassion Seattle intervient à un moment critique alors que les entreprises de Seattle évaluent leurs stratégies de retour au travail. Même avant la pandémie, de nombreux PDG se fatiguaient du crime et de la misère qui sévissent dans le centre-ville, avec une fusillade meurtrière en janvier 2020 qui secouait de nombreux employeurs de la technologie. Plusieurs entreprises ont envisagé de quitter le centre-ville de Seattle, les discussions ne faisant qu’accélérer par la pandémie.

La start-up de Seattle Syndio a récemment décidé de ne pas renouveler son bail à son siège social de Pioneer Square, en partie en raison des cambriolages et des problèmes de sécurité soulevés par les employés. L’entreprise de 50 personnes, qui souhaite rester dans les limites de la ville de Seattle, évalue actuellement où elle prévoit d’installer ses bureaux, y compris des emplacements en dehors de Seattle.

AdLightning, une autre startup de Seattle, a quitté son siège social dans le bâtiment de Gibraltar en mars dernier et a résilié le bail en août. La société travaille actuellement à distance et le PDG Scott Moore a déclaré qu’il s’était engagé à obtenir un autre bureau à un moment donné. Mais quand il le fera, Moore a déclaré que le bureau ne serait pas au centre-ville de Seattle.

Tant qu’il n’y aura pas de solution crédible et durable à la criminalité et à l’itinérance dans le centre-ville, je pense que Seattle aura du mal à attirer les entreprises technologiques.

«À ce stade, les inconvénients l’emportent sur les avantages», a-t-il déclaré. «C’était marginal l’année dernière avant la pandémie en raison de la criminalité, des embouteillages et des dépenses ainsi que de l’attitude hostile aux affaires du conseil municipal de Seattle. Maintenant, le problème des sans-abri est devenu bien pire. »

Moore, qui est membre du conseil municipal de Clyde Hill, a déclaré que Seattle devait faire face à des temps difficiles.

«Tant qu’il n’y aura pas une solution crédible et durable à la criminalité et à l’itinérance dans le centre-ville, je pense que Seattle aura du mal à attirer les entreprises technologiques», a-t-il déclaré. «Je pense également que les dirigeants du gouvernement de Seattle doivent envoyer un signal clair qu’ils veulent que les entreprises reviennent au centre-ville.»

Même quand même, Moore a déclaré que les villes à l’est de Seattle – comme Bellevue, Kirkland et Redmond – devenaient de plus en plus attrayantes.

« Franchement, avec la croissance explosive des investissements dans les bureaux, les résidences et les transports en commun sur l’Eastside, Seattle devient non compétitive au niveau régional », a-t-il déclaré.

Amazon a annoncé cette semaine que les employés commenceraient à retourner à son siège social, déclarant dans une note au personnel qu’il prévoyait de «revenir à une culture centrée sur le bureau comme base de référence». Cependant, le plus grand employeur du centre-ville de Seattle renforce sa présence dans la ville voisine de Bellevue, dans l’État de Washington, avec l’intention d’y employer 25 000 personnes.

Les soutiens de l’initiative s’attendent également à recueillir le soutien des 80 000 personnes vivant actuellement au centre-ville – un quartier qui est devenu l’un des quartiers résidentiels à la croissance la plus rapide de la ville au cours de la dernière décennie.

Cependant, certains défenseurs des sans-abri ont déclaré que la mesure criminalise simplement l’itinérance.

Actuellement, le bureau du maire Jenny Durkan estime que parmi les 11 000 sans-abri de Seattle, environ 2 000 personnes campent dans le couloir du centre-ville. Pour se qualifier pour le scrutin, les partisans de l’amendement doivent recueillir 33 000 signatures d’électeurs valides à Seattle d’ici la mi-juin. Une fois sur le bulletin de vote, il faudrait une approbation à la majorité simple pour devenir une politique de la ville.

Si elle se qualifie pour le scrutin, l’initiative Compassion Seattle est susceptible de devenir un point politique clé dans la course à venir du maire. Des sources ont déclaré que la mesure avait été rédigée spécifiquement en gardant à l’esprit la décision de 2019 de la Cour suprême américaine Martin c.Boise.

Dans cette décision historique sur les droits des sans-abri, le tribunal a statué que les municipalités ne peuvent pas arrêter des personnes qui dorment à l’extérieur lorsqu’aucun abri n’est disponible dans une ville. Les dispositions de la mesure concernant le logement et les services visent à répondre aux stipulations de cette décision. Parmi ses dispositions supplémentaires:

La Ville doit établir un fonds des services à la personne d’au moins 12% des revenus annuels du fonds général de la Ville. Exige que Seattle «identifie et traite les facteurs connus pour entraîner la surreprésentation des Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur parmi les personnes en situation d’itinérance chronique». Exige que Seattle, en cas d’urgence civile déclarée liée à l’itinérance, accélère la production de logements d’urgence et permanents en renonçant aux exigences du code si nécessaire; renoncer aux frais de permis; et rendre tous les permis liés au projet «de première ligne»; entre autres dispositions pour accélérer la construction.

Voici le document complet de la charte: