Initiative DoT: réunion d’examen des essais 5G le 1er avril

Le département des télécommunications (DoT) doit organiser une réunion d’examen avec les opérateurs de téléphonie mobile le 1er avril concernant les essais de la 5G. La réunion a été convoquée pour dissiper les doutes et clarifier les questions soulevées par l’industrie autour des essais. Selon des sources, le secteur recherchera probablement également des éclaircissements sur la participation des acteurs chinois Huawei et ZTE aux essais.

Le mois dernier également, il y a eu une réunion entre les responsables du DoT et l’industrie des télécommunications autour des essais. Le DoT a également informé le PMO des progrès accomplis dans la conduite des essais après avoir été interpellé par le comité permanent des technologies de l’information, présidé par le député du Congrès Shashi Tharoor, pour ne pas avoir effectué un travail préparatoire suffisant pour lancer les services 5G.

Le comité a déclaré qu’à un moment où de nombreux pays s’orientent rapidement vers la technologie 5G, l’Inde ne verra probablement son déploiement que d’ici la fin de 2021 ou au début de 2022, cela trop partiellement.

«Ainsi, il est très probable qu’après avoir raté les bus 2G, 3G et 4G, l’Inde va rater des opportunités 5G, à moins que des mesures limitées dans le temps ne soient prises dans les domaines clés où une intervention gouvernementale est nécessaire. Il est décevant de constater que le ministère n’a guère appris des retards passés… », a noté le comité.

Bien que les opérateurs de télécommunications aient soumis leurs demandes en janvier de l’année dernière, les essais n’ont pas encore été menés. L’une des raisons du retard concerne les préoccupations concernant la participation des joueurs chinois Huawei et ZTE.

Les opérateurs de télécommunications ont soumis plusieurs demandes pour les essais avec plusieurs fournisseurs. Dans un premier temps, les approbations seront accordées aux applications qualifiées de prioritaires par les opérateurs télécoms. Le gouvernement attribuera aux opérateurs un spectre de 3,5 GHz pour les essais.

Les essais donneront l’occasion à Reliance Jio de tester sa solution 5G développée localement. La société avait auparavant demandé l’approbation du DoT pour les tests en laboratoire de sa solution.

Dans le monde, 118 opérateurs dans 59 pays ont déployé un réseau 5G. Actuellement, le réseau 5G couvre environ 7% de la population mondiale et on s’attend à ce que d’ici 2025, 20% de la population mondiale soit couverte par la 5G. Les pays où la 5G a été lancée sont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les pays de l’Union européenne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar et le Bahreïn.

