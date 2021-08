Initiative SAP-Microsoft : former des femmes qualifiées pour une économie axée sur le numérique

Au cours de la première année, l’initiative formera 1 500 enseignants et chaque faculté formée sera équipée pour soutenir plus de 50 étudiants en un an, touchant 60 000 à 75 000 étudiants.

Avec un engagement commun à favoriser l’équité numérique, SAP India et Microsoft ont annoncé le lancement d’un programme de compétences commun, TechSaksham, pour permettre aux jeunes étudiantes issues de communautés mal desservies de faire carrière dans la technologie. Grâce à cette initiative conjointe, SAP India et Microsoft formeront 62 000 étudiantes en intelligence artificielle, en cloud computing, en conception de sites Web et en marketing numérique.

Le programme s’associera avec les départements AICTE Training and Learning Academy-ATAL et State Collegiate Education, pour soutenir le développement professionnel des professeurs dans les instituts participants. Au cours de la première année, l’initiative formera 1 500 enseignants et chaque faculté formée sera équipée pour soutenir plus de 50 étudiants en un an, touchant 60 000 à 75 000 étudiants.

Initiative collaborative pan-indienne, ce programme sera mis en œuvre par la Fondation Edunet, qui développera des compétences d’avenir chez les jeunes femmes diplômées en sciences, ingénierie, applications informatiques et études professionnelles. Le programme propose un programme de base pour comprendre l’application de la technologie et des engagements basés sur les activités pour mettre en œuvre les compétences sous la direction de mentors experts, garantissant ainsi la préparation à l’emploi. Les étudiants auront également l’occasion de présenter leur travail aux chefs d’entreprise et aux experts des industries locales, en aidant à établir des liens précoces avec les écosystèmes de l’industrie.

Kulmeet Bawa, président et directeur général de SAP Indian Subcontinent, a déclaré : « Nous avons toujours été à l’avant-garde de la promotion de l’inclusion et de l’équité numériques en Inde grâce à nos programmes phares comme Code Unnati, où nous avons aidé plus de 1,8 million d’adolescents et d’enfants. Notre partenariat avec Microsoft est une extension de cette vision où nous nous concentrons sur l’équipement des jeunes femmes de notre pays avec des compétences dans les technologies émergentes telles que l’IA et le cloud computing, leur permettant de faire partie de la future main-d’œuvre prête.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.