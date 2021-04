Initiatives Apple Earth Day: applications, télévision, livres, podcasts et plus

Les initiatives Apple Earth Day de cette année ont été annoncées, aux côtés de l’entreprise, rappelant ses actions et engagements les plus récents en matière d’environnement.

Le Jour de la Terre est un événement annuel le 22 avril, encourageant les gens à exprimer leur engagement envers l’environnement par l’apprentissage, le bénévolat et les dons de bienfaisance – et Apple joue toujours son propre rôle dans la promotion de la journée …

Apple affirme vouloir aider ses clients à «apprécier la beauté de la planète, à se renseigner sur les problèmes clés et à soutenir des causes valables». L’entreprise commence par établir ses propres références environnementales.

Apple favorise le progrès environnemental avec des solutions innovantes pour atteindre son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2030 et fournir un plan pour que d’autres entreprises fassent de même. Dans le cadre de son objectif 2030, Apple a récemment annoncé que plus de 110 de ses partenaires de fabrication à travers le monde passaient à une énergie 100% renouvelable pour leur production Apple. Apple a également engagé 4,7 milliards de dollars dans ses dépenses d’obligations vertes pour investir dans des projets qui réduisent les émissions de carbone, soutiennent des projets d’énergie renouvelable qui apportent de l’énergie propre aux communautés locales, et a annoncé un nouvel effort de 200 millions de dollars pour protéger les forêts du monde, accélérant les solutions naturelles au climat. monnaie. Ce travail est détaillé plus en détail dans le rapport d’avancement environnemental 2021 récemment publié par Apple. Plus tôt cette semaine, Apple a également annoncé que les tout nouveaux iMac, iPad Pro, AirTag et Apple TV 4K dirigeront l’industrie dans leur utilisation de matériaux recyclés.

Vient ensuite ses dernières initiatives d’éducation communautaire.

Dans le troisième volet de sa série d’apprentissage «Challenge for Change», Apple collabore avec Dolores Huerta, défenseure de la justice sociale et fondatrice de la Dolores Huerta Foundation, pour encourager les apprenants de tous âges à «Créer un monde meilleur grâce à la justice environnementale». Le défi vidéo et le cahier d’accompagnement fournissent aux enseignants, aux élèves et aux parents des guides de conversation stimulants qui les incitent à créer des environnements durables dans leurs quartiers et à envisager les moyens simples de commencer à lutter contre les inégalités au sein de leurs propres communautés. avec les organisations communautaires et les éducateurs pour aider à autonomiser et à amplifier les voix de la communauté. Ces efforts comprennent un accent sur les communautés noires et brunes, les filles et les jeunes femmes et les jeunes militants.