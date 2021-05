Initiatives d’entreprise: les entreprises font preuve d’un grand cœur avec les soins Covid-19

L’entreprise a permis aux employés de demander une avance sur leurs salaires pour faire face d’urgence à des urgences médicales ou à toute dépense imprévue.

À un moment où le pays est en proie à une deuxième vague meurtrière de la pandémie qui continue de faire des milliers de morts chaque jour et où les gens ont du mal à garder la raison, les entreprises indiennes ont tendu la main à leurs employés.

Les entreprises réorganisent leurs calendriers de travail, en les rendant plus flexibles et en élaborant des politiques de congés généreuses. Les lieux de travail tirent également parti de leur réseau et de leurs partenariats pour fournir des services médicaux et autres services d’urgence à leur personnel en plus d’offrir un soutien financier.

Flipkart, par exemple, a introduit une politique de congé de soins Covid qui permet aux employés de prendre jusqu’à 28 jours civils de congé payé pour prendre soin d’eux-mêmes et guérir. Le personnel de l’entreprise peut également demander un congé de deuil dans le cadre de sa politique d’absence du travail.

L’entreprise a permis aux employés de demander une avance sur leurs salaires pour faire face d’urgence à des urgences médicales ou à toute dépense imprévue.

Flipkart a déclaré qu’il couvrirait à 100% les frais de vaccination pour tous ses employés, y compris cinq personnes à charge chacun. Outre le partenariat avec les hôpitaux pour faciliter les camps de vaccination dans ses bureaux, la société travaille également en étroite collaboration avec des partenaires pour offrir une gamme de services à son personnel d’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement, y compris un soutien pour trouver des lits d’hôpital, organiser des tests Covid et des installations d’isolement dans les hôtels.

Byju’s a mis en place un fonds de PDG de Rs 20 crore pour couvrir les frais médicaux liés à Covid pour les employés et leurs personnes à charge. Les salariés peuvent demander un remboursement auprès de ce fonds pour couvrir les frais d’hospitalisation pour eux-mêmes ainsi que pour leur famille.

L’entreprise ed-tech a également peaufiné sa politique de congés pour y incorporer des congés privilégiés supplémentaires de Covid (congés payés). Les employés peuvent en profiter au cas où eux-mêmes ou les membres de leur famille immédiate seraient touchés. Byju’s s’emploie également à offrir un soutien à la vaccination à son personnel.

Swiggy a mis en place une semaine de travail de quatre jours pour le mois de mai. La startup a également lancé une application Swiggy Shield et une ligne d’assistance aux employés pour aider les membres du personnel à accéder aux lits d’hôpitaux, aux unités de soins intensifs, aux bouteilles d’oxygène, à l’ambulance et à d’autres services connexes.

Plus tôt ce mois-ci, la société a lancé une campagne de vaccination Covid à Bengaluru pour ses partenaires de livraison et le personnel de première ligne de son service de livraison d’épicerie Instamart et de ses cuisines de marque. Swiggy a déclaré qu’il couvrirait la perte de salaire pour la période que le partenaire de livraison passe pour obtenir les deux doses. Si les partenaires choisissent de se faire vacciner dans un établissement gouvernemental, l’entreprise continuera à couvrir la perte de salaire pour cette période, a-t-elle affirmé.

Dans le même esprit, Oyo Hotels & Homes est passé à une semaine de travail de quatre jours pour les mois de mai et juin tout en lançant une politique de congés payés infinis flexibles sans poser de questions.

«Covid continue de tester notre bien-être physique et mental. Une chose qui compte vraiment est d’avoir plus de temps pour nos proches et nous-mêmes », a déclaré le fondateur et PDG Ritesh Agarwal. La société a récemment conclu une campagne de vaccination Covid en partenariat avec Max Healthcare pour Delhi-NCR couvrant plus de 500 membres (y compris leurs familles).

upGrad a acheté des concentrateurs d’oxygène à Mumbai, NCR, Bengaluru (qui seront étendus à plus de villes) qu’ils distribuent aux employés et aux membres de leur famille dans toute l’Inde selon les besoins. «On peut prendre autant de congés qu’ils le souhaitent, car notre priorité absolue est leur santé et leur bien-être. C’est en plus de leurs 40 congés annuels », a déclaré le co-fondateur et MD Mayank Kumar.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.