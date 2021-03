Initier avec «acheter» sur Alkem Lab; objectif de cours Rs 3,315

Au cours des quatre dernières années, chacune des 10 premières marques d’Alkem a dépassé le marché (pièces 15, 22).

Alkem possède le meilleur portefeuille d’anti-infectieux domestique et un leadership dans de multiples sous-thérapies gastro-intestinales et vitaminiques. Sa base chronique est petite, mais croît de 18 à 20%. Aux États-Unis également, Alkem s’est imposé comme un leader de l’industrie dans de nombreuses molécules grâce à une exécution soutenue. Alkem est en bonne santé compte tenu de sa présence dans des sous-thérapies à croissance rapide et des gains de parts de marché réguliers devraient stimuler une croissance supérieure à celle de l’industrie; l’amélioration des lancements aux États-Unis devrait atténuer la pression sur la marge brute; et l’expansion de la force de vente largement terminée, les affaires supplémentaires enregistreront une marge plus élevée. Nous estimons que le FCF bondira de 6x et le revenu / PAT CAGR de 10% / 17% sur les exercices 20-23 reflétant le potentiel holistique au-delà du blip de l’exercice 21. Commencez avec ‘BUY’ et TP de Rs 3,315 (24x juin 2022E EPS).

Au cours des quatre dernières années, chacune des 10 premières marques d’Alkem a dépassé le marché (pièces 15, 22). Nous prévoyons une croissance des formulations domestiques de 12% pour les exercices 21-23, tirée par la reprise des anti-infectieux, la poursuite de l’adoption de VMN et une croissance régulière de l’IG. Nous prévoyons que le portefeuille chronique d’Alkem (~ 11% des ventes) se développerait à un TCAC d’environ 20% grâce aux thérapies CNS, anti-diabète et cardiaques. Avec une force de vente d’environ 10500, la présence dans de grandes sous-thérapies, la capacité de convertir les patients à leurs propres marques / thérapies et la poursuite de thérapies de niche mais inexploitées (pièce 17) devraient aider l’entreprise à soutenir une croissance supérieure à l’industrie.

Les activités américaines ont été multipliées par 3 au cours des sept dernières années; nous prévoyons un TCAC de 14% des revenus pour les exercices 21-23. Malgré cela, Alkem n’a historiquement lancé que des produits hautement «génériques» qui, tout en l’aidant à gagner en échelle (pièces 30, 32) grâce à une exécution supérieure, ont maintenu sa marge réduite à un chiffre. La qualité des lancements au cours des 12 à 18 derniers mois s’est cependant améliorée avec des produits tels que gJadenu, gColcrys et gSensipar (pièce 31). Les lancements à venir tels que gDuexis, gMethylin ER et gLubrax signifient que la société est susceptible de capturer la première vague de lancements.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.