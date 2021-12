« Injectez-moi », crient les fans au chanteur

Carlos Rivera devient fou avec les compétences de chef, ils demandent à être la dinde | Instagram

Carlos Rivera a de nouveau provoqué une euphorie totale sur Instagram, comme cela aurait rarement été montré, il a imaginé collaborer avec le dîner de Noël en préparant une dinde et tout était fou.

le chanteuseCarlos Rivera a rendu fou ses followers sur Instagram après être apparu en pleine préparation du dîner de Noël, alors les fans n’ont pas hésité à réagir avec des demandes très particulières : « Injectez-moi ».

Le « compositeur« Carlos Augusto Rivera Guerra, est apparu dans l’une de ses publications les plus récentes dans laquelle il a montré qu’il avait également des compétences en cuisine et a activement participé au dîner de Noël en préparant la dinde traditionnelle.

Carlos Rivera devient fou comme un chef et ils demandent à être la dinde. Photo : Capture Instagram

L’interprète de « What is our to stay », « Autres vies », « Regresame mi corazón », entre autres sujets, est apparue avec une chemise blanche bien ajustée et portant des lunettes très discrètes, même le natif de Huamantla, Tláxcala, a été promu à ses partisans.

Sûrement lui aussi « acteur mexicain« Vous recevrez une avalanche d’offres après votre message.

Qui me verrait …. Si vous avez besoin d’un chef, signalez-le ici, a écrit Rivera dans la publication qui atteint actuellement 274 000 likes.

La communauté des riveristas n’a pas tardé à réagir à la publication du « ancien juge de La Voz Kids México« Ce sont quelques-uns des commentaires qui ont inondé l’instantané de l’artiste.

« Tu dois avoir un défaut, ça ne se peut pas, viens m’injecter, s’il te plaît, je n’ai pas besoin d’un chef, mais si quelqu’un qui ferme la bouche à ma tante quand elle pose des questions sur le petit ami, tu m’aideras ? Ou j’en ai besoin d’un comme ça », étaient quelques-unes des mentions qui ont rempli la publication de « l’exacademico ».

Alors aussi des collaborateurs de « acteur de théâtre« comme » Mamma Mía « , » Le Roi Lion « , etc., ils ont posté des messages sur le cliché.

Pouvez-vous me donner la troisième dose s’il vous plaît (sic), a dit Juanpa Zurita; tandis qu’Ismael Zhu a ajouté : « Je voudrais citer 20 personnes »

Compte tenu de cela, Augusto Rivera, 35 ans, a dédié un message de Noël à ses fans dans une autre publication, les remplissant de leurs meilleurs vœux et de leur affection.

» De passage pour vous souhaiter un très joyeux Noël, j’espère que tous les vœux que vous avez demandés au ciel et à l’enfant Jésus se réalisent. Je vous envoie un très gros bisou, beaucoup de bénédictions et j’espère que nous vous reverrons très bientôt lors d’un concert, en chantant, en célébrant la vie. Joyeux, joyeux Noël », a-t-il évoqué dans une courte vidéo sur ce même réseau social.