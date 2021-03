Injustice et 7 autres jeux de combat qui ont suffisamment de sens pour obtenir une adaptation cinématographique

Clayfighter

Je n’ai jamais connu l’histoire de Clayfighter enfant, mais il s’avère que c’est assez simple. Un météore d’argile frappe un parc d’attractions et, lentement mais sûrement, des combattants champions émergent de l’argile et se battent pour la suprématie. Quand je parle de combattants champions, cependant, je parle comme un lapin qui est fondamentalement Terminator, une goutte verte étrange et un bébé géant avec une masse, pour n’en nommer que quelques-uns. Cela semble ridicule, et ne vous y trompez pas, c’est absolument le cas. Mais pensez pendant une seconde à quel point un film d’action en stop-motion de ce calibre serait incroyable? Mettez Laika Studios sur un projet comme celui-ci et mec, ça pourrait être quelque chose de spécial.