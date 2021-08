INKEY List Skincare – Soins de la peau transformateurs à moins de 50 $

Vous êtes-vous déjà tenu devant l’allée des soins de la peau ou faites défiler des pages et des pages de produits en ligne et pensez, quelqu’un peut-il simplement me dire quoi utiliser ? Parce que la vie est suffisamment déroutante sans avoir à parcourir les listes d’ingrédients et le marketing pour déterminer quels produits vous conviennent. De même, personne ne veut dépenser de l’argent durement gagné sur un sérum ou une lotion à la mode uniquement pour qu’il se retrouve dans votre cimetière de soins de la peau avec d’autres bouteilles à moitié utilisées qui n’ont pas été à la hauteur du battage médiatique.

Donc, si vous êtes frustré par les achats de soins de la peau ou si vous voulez simplement suivre une routine solide pour une peau saine et éclatante sans tracas ni essais et erreurs, il y a une nouvelle marque à mettre sur votre radar STAT. L’objectif principal de la liste INKEY : fournir des soins de la peau fondés sur la science et axés sur les résultats – et rendre les achats plus faciles et plus abordables.

Soins de la peau, simplifiés (enfin !)

Fondée au Royaume-Uni en 2018 et maintenant disponible chez Sephora, The INKEY List a été construite sur quelques croyances clés – tout d’abord, que la connaissance permet de prendre de meilleures décisions et simplifie le processus d’achat de soins de la peau. À cette fin, la marque s’efforce d’éduquer les consommateurs sur les problèmes de peau et les meilleurs traitements. Il repose uniquement sur des ingrédients héroïques éprouvés, soutenus par la science et recommandés par des dermatologues, mélangés dans des formules innovantes avec des actifs de soutien. En fait, ses ingrédients incontournables se lisent comme une liste de derm’s who’s-who.

Les produits de la marque sont incroyablement bon marché ; il n’y a pas un seul produit à plus de 15$.

Pensez aux étoiles comme le rétinol, la niacinamide, les acides salicylique, glycolique et hyaluronique et la vitamine C à des pourcentages axés sur les résultats. Et avec des noms de produits super-descriptifs et simples comme Hyaluronic Hydrating Serum et 15% Vitamin C and EGF Brightening Serum, vous connaissez immédiatement à la fois l’ingrédient héros et ce qu’il va faire pour vous. Aucune conjecture ou traduction du jargon de l’étiquette n’est requise.

La dernière conviction clé de la liste INKEY est que les ingrédients efficaces et les formules de qualité doivent être accessibles. Après tout, de bons soins de la peau et une expérience de magasinage sans stress ne sont vraiment formidables que si vous pouvez vous le permettre ! Ainsi, en plus de faciliter la navigation dans vos choix, les produits de la marque sont incroyablement bon marché ; il n’y a pas un seul produit à plus de 15$.

Créez une routine de soins de la peau qui vous convient – pour moins de 45 $

Considérez The INKEY List comme une boutique bien organisée. Il existe de nombreux produits parmi lesquels choisir – une gamme d’options pour chaque type de peau et chaque problème – mais pas tellement que vous vous sentez dépassé. Ici, nous avons rassemblé quelques exemples d’ingrédients et de produits efficaces qui vous aident à créer votre “recette” de soins de la peau parfaite et à obtenir votre meilleure peau à ce jour.

Pour lisser les ridules et les rides

Rétinol est l’ingrédient anti-âge en vente libre de référence et préféré des dermatologues depuis des décennies. La raison pour laquelle il occupe la première place depuis si longtemps : il a été prouvé qu’il accélère le renouvellement cellulaire et lisse l’apparence des rides et des ridules tout en éclaircissant et en unifiant le teint de la peau. Le sérum anti-âge au rétinol, 10 $, présente une formule à libération lente qui aide à réduire le risque d’irritation du puissant actif.

Sérum anti-âge au rétinol

La liste INKEY sephora.com

9,99 $

Caféine ne vous réveille pas seulement le matin. En tant que topique, il est également connu pour dynamiser et dégonfler les voyeurs fatigués, agissant comme un diurétique qui réduit la rétention d’eau. La crème pour les yeux à la caféine, 10 $, comprend également du Matrixyl 3000, un peptide breveté qui aide à lisser les ridules.

Crème pour les yeux à la caféine

La liste INKEY sephora.com

9,99 $

Si la peau a besoin d’un coup d’éclat

Acide hyaluronique est l’un des hydratants les plus efficaces du marché grâce à sa capacité à retenir jusqu’à 1 000 fois son poids en eau. Encore mieux : il aide la peau à retenir l’humidité, la laissant lisse et repulpée, mais se sent légère et non grasse, même à la concentration de 2% que vous obtenez dans le sérum hydratant à l’acide hyaluronique, 8 $.

Sérum hydratant à l’acide hyaluronique

La liste INKEY sephora.com

7,99 $

Pour les peaux grasses ou à tendance acnéique

Acide salicylique, un incontournable de longue date pour une peau nette, peut pénétrer les pores et exfolier les cellules mortes de la peau, le sébum, la saleté et autres débris qui contribuent aux imperfections. Le nettoyant pour l’acné + les pores à l’acide salicylique de la marque, 10 $, contient une puissante concentration de 2%, plus du zinc pour réduire le sébum et de l’allantoïne apaisante.

Nettoyant pour l’acné et les pores à l’acide salicylique

La liste INKEY sephora.com

9,99 $

Niacinamide a des années de recherche scientifique montrant ses bienfaits pour la peau, notamment la régulation du sébum et l’élimination de l’acné sans dessécher la peau. La vitamine B3 peut également traiter les rougeurs et unifier le teint. Vous obtenez une concentration de 10 pour cent dans le sérum de contrôle de l’huile de niacinamide, 7 $, qui fournit également de l’acide hyaluronique pour une hydratation supplémentaire et non grasse.

Sérum de contrôle de l’huile de niacinamide

La liste INKEY sephora.com

6,99 $

Beth Janes Janes est une rédactrice et rédactrice indépendante spécialisée dans la santé, la beauté et le fitness.

