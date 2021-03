Inmarsat obtient un financement pour développer un réseau de relais de télémétrie par satellite pour les lancements de fusées

TAMPA, Floride – L’Agence spatiale britannique financera en partie le développement d’un système de relais de télémétrie en orbite appelé InRange, qui utilisera la constellation en bande L de l’opérateur britannique de satellites Inmarsat pour guider les lancements de fusées.

Inmarsat affirme qu’InRange réduira la dépendance des fournisseurs de lancement à l’égard des systèmes au sol pour suivre les fusées en vol, ce qui leur permettra d’économiser de l’argent sur les stations au sol et d’autres infrastructures terrestres.

L’Agence spatiale britannique a attribué à Inmarsat un contrat de 258 000 £ (357 960 $) dans le cadre du programme national d’innovation spatiale (NSIP) pour développer le réseau.

L’opérateur de flotte de satellites s’associe à Mitsubishi Heavy Industries (MHI), le maître d’œuvre du lanceur japonais H3 de nouvelle génération, pour développer InRange. Inmarsat a déclaré que MHI garantirait que la capacité InRange qu’elle ajoutera à ses satellites en orbite existants répondra aux conditions environnementales difficiles que connaissent les lanceurs.

Safran Data Systems, le fournisseur de solutions de télémétrie basé en Europe et en Amérique du Nord, et le fabricant d’antennes américain Haigh–Farr sont également partenaires du projet. Ils se concentreront sur la conception de l’émetteur et de l’antenne en bande L d’InRange.

Soutenu par des investissements de l’industrie, Inmarsat a déclaré qu’InRange avait obtenu un peu plus de 422 000 £ de financement total.

«Le réseau par satellite en bande L très robuste d’Inmarsat est idéal pour fournir des services de télémétrie aux fournisseurs de lancement du monde entier», a déclaré Nick Shave, vice-président des programmes stratégiques chez Inmarsat Global Government.

«Le marché du lancement spatial est un nouveau secteur passionnant sur lequel notre réseau et notre équipe doivent travailler. Ce projet innovant nous permettra de résoudre des problèmes et de créer des gains d’efficacité dans la conception d’une solution de télémétrie fiable et sécurisée pour les fournisseurs de services de lancement et les opérateurs de sites de lancement.

En plus de soutenir les fournisseurs de lancement existants, un porte-parole d’Inmarsat a déclaré qu’InRange réduirait les barrières commerciales à l’entrée pour les nouveaux entrants, «car ils n’auraient pas besoin d’investir dans leur propre système ou même de construire des systèmes au sol plus coûteux.»

Cela pourrait aider les futurs fournisseurs de lanceurs basés au Royaume-Uni alors que le pays vise à développer ses capacités spatiales nationales.

Le gouvernement britannique a déclaré le 5 mars qu’il était en passe de finaliser la législation relative à la réalisation de lancements spatiaux à partir du sol du pays d’ici la fin de cette année, après la publication. sa réponse à une consultation.

Il a déclaré que des lancements pourraient potentiellement avoir lieu dans les prochaines années et que des ports spatiaux pourraient être construits dans le sud-ouest de l’Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Près de 40 millions de livres sterling de subventions gouvernementales ont déjà été accordées pour établir des lancements commerciaux de petits satellites verticaux et horizontaux à partir des ports spatiaux britanniques.

Le porte-parole d’Inmarsat n’a pas été en mesure de donner un calendrier pour le développement d’InRange, mais a déclaré que le financement signifie que le travail peut maintenant commencer à tester le concept lors d’un prochain lancement.