InMobi s’associe à la société de cybersécurité HUMAN pour une publicité sans fraude

L’acteur de la technologie publicitaire InMobi s’est associé à la société de cybersécurité HUMAN Security. Avec ce partenariat, InMobi intégrera directement la solution MediaGuard de HUMAN pour un écosystème publicitaire in-app transparent et sans fraude. En outre, il rejoint l’initiative Human Collective récemment lancée par HUMAN pour décourager la cybercriminalité en augmentant les conséquences et le coût pratique de la fraude grâce à des ressources partagées dans l’ensemble du secteur.

« Alors que le programmatique continue de gagner en popularité dans l’APAC, notre intégration directe avec HUMAN garantit que nous continuons à renforcer la promesse de confiance et de transparence apportée par le canal en luttant contre toutes les formes de trafic non valide avant et après l’offre et de fraude sur l’échange InMobi. . Nous sommes également impatients de devenir membre du collectif HUMAN où nous pourrons unir nos ressources, partager nos connaissances et innover plus rapidement sur ces solutions en collaborant plus étroitement avec d’autres partenaires de l’écosystème », a déclaré Vasuta Agarwal, directrice générale, Asie-Pacifique, InMobi. .

Le partenariat avec HUMAN, accrédité par le Media Rating Council (MRC), garantit que les clients et les partenaires seront protégés contre les formes émergentes de trafic invalide sophistiqué (SIVT), y compris l’activité publicitaire en arrière-plan, les ajouts cachés, la fausse représentation/usurpation d’application, la manipulation des mesures, entre d’autres, a déclaré InMobi dans un communiqué. De plus, cette décision garantit également le filtrage et la mesure de la fraude sur toute la plate-forme, couvrant 100% de l’inventaire disponible sur InMobi Exchange, ajoute le communiqué.

Selon Tamer Hassan, co-fondateur et PDG de HUMAN, la publicité numérique a besoin d’un marché de confiance construit grâce à une collaboration mondiale et à des partenariats solides pour sa croissance soutenue. « Avec sa maîtrise mondiale du marché des applications mobiles, ce partenariat avec InMobi renforce la capacité de HUMAN à lutter contre la cybercriminalité sophistiquée et crée un environnement plus fiable pour la publicité numérique. L’intégration totale et directe d’InMobi avec MediaGuard améliore sa capacité à permettre des transactions sécurisées pour la marque au sein de son échange », a ajouté Hassan.

