InMobi va acquérir la plateforme d’analyse des performances Appsumer

InMobi a annoncé mercredi avoir signé un accord définitif pour l’acquisition d’Appsumer, basée à Londres, une plate-forme d’analyse des performances qui aide les annonceurs d’applications mobiles à fournir une vue à 360 degrés des dépenses marketing sur tous les canaux. La plate-forme technologique en libre-service d’Appsumer, la propriété intellectuelle et l’équipe prendront en charge le contenu de bout en bout, la monétisation et la pile marketing d’InMobi et permettront aux spécialistes du marketing d’évaluer leurs dépenses de marketing de performance en un seul endroit, a déclaré InMobi dans un communiqué.

Appsumer continuera à fonctionner de manière indépendante en tant que filiale au sein de la structure organisationnelle mondiale d’InMobi. Alors que toute l’équipe d’Appsumer rejoindra InMobi pour assurer la continuité du service client, Shumel Lais, PDG et fondateur d’Appsumer, continuera à diriger la division. Lais se concentrera sur la cartographie de sa future trajectoire de croissance et de la feuille de route de ses produits. En outre, l’équipe Appsumer développera et soutiendra davantage l’offre d’analyse et d’automatisation sous l’égide d’InMobi.

Selon Abhay Singhal, co-fondateur du groupe InMobi et PDG d’InMobi Marketing Solutions, Appsumer apporte une approche de nouvelle génération aux annonceurs pour mieux comprendre l’efficacité de leurs efforts marketing sur les multiples canaux que les équipes de marketing de croissance utilisent quotidiennement. « La solution permet de mapper facilement tous les investissements dans les médias de performance mobile aux résultats commerciaux ; Shumel et son équipe sont des leaders de l’industrie et des visionnaires bien connus dans leur domaine et joueront un rôle déterminant dans la conduite de la prochaine vague de croissance et d’innovation d’InMobi », a déclaré Singhal.

Avec Appsumer sous son égide, InMobi a l’intention de créer un système d’exploitation qui facilite la compréhension des entonnoirs d’acquisition d’utilisateurs en utilisant l’intelligence artificielle. L’acquisition d’Appsumer prolonge les récentes expansions d’entreprise d’InMobi.

« Unir nos forces avec InMobi représente potentiellement une voie de croissance exponentielle pour notre technologie pionnière. Je suis ravi qu’Appsumer ait l’opportunité de se mettre entre les mains d’encore plus de développeurs et d’équipes marketing dans le monde entier pour tirer parti de notre meilleure offre, ce qui en fait la maison par défaut pour le marketing de croissance », a déclaré Lais.

