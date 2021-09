Inmobiliaria Magnum Real Estate Group acceptera Bitcoin comme moyen de paiement

in

L’adaptation de Bitcoin progresse et selon un récent rapport, le Magnum Real Estate Group acceptera Bitcoin comme moyen de paiement pour la vente de trois magasins d’une valeur de 29 millions de dollars. Les magasins sont situés dans un développement résidentiel de luxe à Manhattan.

Le 15 septembre 2021, l’agent immobilier a vendu trois propriétés évaluées à 29 millions de dollars et acceptera Bitcoin comme mode de paiement. Les propriétés vendues appartiennent à des rez-de-chaussée et font également partie d’un projet résidentiel de luxe à Manhattan. Ce qui signifie que ce serait le premier bâtiment à New York à accepter l’actif numérique. Comme examiné par le South China Morning Post.

Il est à noter que les trois propriétés totalisent 836 mètres carrés et sont disponibles au 385 First Avenue, communément appelé CODA. Les entreprises M&T Bank, Mighty Pita et ProHEALTH Urgent Care utilisent actuellement la propriété.

Une fenêtre ouverte sur les futures ventes en Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie

Pendant ce temps, Ben Shaoul, associé directeur de Magnum Real Estate Group, a ajouté que les acheteurs pourraient effectuer des ventes futures des installations de vente au détail dans la monnaie numérique en fonction du choix de l’acheteur. La société a également vendu d’autres appartements et certains ont été payés en crypto-monnaie.

En 2017, Shaoul avait commenté qu’il avait un intérêt pour Bitcoin qu’ils voulaient acheter des propriétés en payant avec la crypto-monnaie.

Commentant l’expérience de son entreprise avec les crypto-monnaies, Ben Shaoul, associé directeur de Magnum, basé à New York, qui possède un portefeuille immobilier de 4 milliards de dollars, a déclaré :

“Nous sommes des pionniers dans les transactions Bitcoin et nous voyons un moyen de traiter beaucoup plus de transactions via la Blockchain.”

Perspectives haussières de Magnum sur les crypto-monnaies

Comme mentionné au début, Magnum Real Estate serait la première entreprise new-yorkaise à accepter la crypto-monnaie pour ses propriétés de premier plan. Ben Shaoul, incarne la vision haussière de l’entreprise sur les crypto-monnaies. Son association continue avec BitPay. Le fait que vous receviez le paiement en Bitcoin au nom de Magnum et que vous déposiez les dollars sur le compte de la société immobilière en USD, est révélateur de votre confiance dans la classe d’actifs crypto-monnaie.

Votre confiance se traduit par une conviction que vous avez, qui établit le fait que beaucoup plus de transactions peuvent être traitées via la blockchain. Directement, facilement, sans intermédiaires et en toute sécurité. De même, Sonny Singh, directeur commercial de BitPay, est enthousiasmé par cette offre historique. En plus de considérer que c’est un grand pas en avant pour démontrer que la crypto-monnaie est viable comme forme de paiement dans l’immobilier. BitPay facturera à Magnum des frais de 1% pour le traitement de la transaction.

Singh a également déclaré que les acheteurs potentiels de n’importe où dans le monde peuvent utiliser Bitcoin pour acheter des biens immobiliers :

“La beauté de la crypto, c’est qu’il s’agit d’un actif numérique mondial”, a déclaré Singh. “L’acheteur scanne simplement un code QR pour payer.”

La transaction la plus chère en BTC du secteur immobilier

Si quelqu’un paie les 29 millions de dollars en BTC, ce serait la transaction la plus chère du secteur immobilier payée en crypto. En ce moment, l’album appartient à un penthouse de luxe à Miami Beach.

Le client effectue l’achat en crypto-monnaies et BitPay vérifie les fonds et accepte la crypto au nom de Magnum. De plus, les dollars sont déposés sur le compte bancaire de Magnum le jour ouvrable suivant moins des frais de 1%, a déclaré Singh.

Il a également ajouté que puisque le prix est fixé en dollars américains, l’acheteur paiera le taux en espèces de la crypto-monnaie au moment de l’achat.

Outre Inmobiliaria Magnum Real, d’autres sociétés immobilières ont également sauté dans le train de la crypto-monnaie. Un tel exemple est WeWork, qui a commencé à accepter diverses crypto-monnaies des membres comme paiement pour leurs espaces de travail en avril. Alors que KPG Funds a réussi à permettre aux locataires de ses bureaux d’utiliser la devise USD en crypto-monnaies à louer en juin.

