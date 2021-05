Innerspeaker: Les débuts audacieux de Psych-Rock de Tame Impala

Rock psychédélique les groupes adorent la récursion. De la pochette de l’album de Pink FloydDe Ummagumma au premier album de Tame Impala Innerspeaker, il y a juste quelque chose dans l’illusion d’images infiniment récurrentes. C’est peut-être le parallèle avec les visuels induits par la drogue, ou la façon dont ils semblent invoquer l’infini du cosmos. Dans les deux cas, le rock psychédélique – avec ses genres descendants comme rock progressif – ont toujours eu un esprit synesthésique et une affinité pour les arts plastiques.

Écoutez Innerspeaker sur Apple Music et Spotify.

Kevin Parker, le studio whiz derrière Tame Impala, était particulièrement préoccupé par la couleur: «Je pense qu’il est assez important que vous ayez la bonne image pour que les gens associent au son… Avec la pochette d’Innerspeaker, nous avons longtemps travaillé avec un graphiste. il est temps d’obtenir les bonnes formes et couleurs. »

Parker, comme de nombreux artistes qui ont exploré les sons psychédéliques liés au Mouvement de contre-culture des années 60 de la paix, de l’amour et de la drogue, s’est intéressé à la manière dont les différentes formes d’art – et les aspects de notre perception – interagissent.

Aspirations cosmiques

La culture autour du psychédélisme a conduit de nombreux musiciens contemporains à éviter complètement le psychédélisme ou à recourir au revivalisme conservateur. La musique psychédélique, qui s’efforçait d’évoquer le visuel à travers le son et de capturer la spiritualité de l’espace extra-atmosphérique, était arrivée à un point où une grande partie était manifestement sans ambition.

Depuis ses débuts, la musique psychédélique est entrée et sortie du courant dominant par vagues. À l’époque de la sortie d’Innerspeaker le 21 mai 2010, cependant, il n’y avait que quelques porteurs de flambeaux avant-gardistes à parler: les Flaming Lips réfractaient souvent le psychédélisme à travers l’objectif de la pop, et le suédois Dungen vivifiait le son psych-rock en tirant parti d’une gamme d’autres genres tels que le garage rock et le folk. C’est Tame Impala, sans doute plus que tout autre groupe contemporain, qui a réussi à reprendre les sons classiques du rock psychédélique des années 60 et à les rendre à nouveau frais.

Racines psych-rock des années 60

Bien qu’aujourd’hui, ils portent un endetté des années 80, disco-un son influencé, privilégiant les synthés aux guitares, Innerspeaker de 2010 a été le moment où Tame Impala était le plus proche de ses racines psych-rock des années 60. Kevin Parker est sorti de la porte sur l’ouverture de l’album “It Is Not Meant To Be” avec une voix qui ressemblait plus qu’un peu à John Lennon.

Ces débuts jonchent des moments vifs qui distinguent Tame Impala d’un acte de renaissance. Du crochet accrocheur de «Desire Be Desire Go» au riff central entraînant de «Jeremy’s Storm» en passant par le fausset en cascade de Parker sur «Expectation».

Fixation fructueuse

La façon dont le groupe tire subtilement d’autres genres – du Britpop au jazz – distingue davantage Innerspeaker. Le riff d’ouverture de «The Bold Arrow of Time» évoque le blues-psych crasseux de Des eaux boueuses et Jimi Hendrix. Pourtant, c’est la production qui établit un record comme celui-ci à part. Innerspeaker est immersif, créant de vastes lavages de son, mais il reste nettement tactile, d’une manière que les enregistrements suivants aiment Courants et The Slow Rush ne le font pas. Écoutez à quel point les cymbales sont proéminentes. Ou comment la granularité des guitares fait que tout semble ancré.

Comme beaucoup de meilleurs albums psychédéliques, Innerspeaker est une expérience synesthésique limite. Ce magnifique bourdonnement de synthé entrecoupé de cris d’oiseaux, qui éclate en plein milieu du morceau de clôture ‘I Don’t Really Mind’, rompt avec le son psych-rock traditionnel, comme une touche de peinture à travers un paysage placide. En 2010, Innerspeaker a capturé les éléments déterminants du psych-rock et les a renouvelés.

