Innocence arrive sur Xbox Series X/S, Playstation 5 et Nintendo Switch en juillet ⋆ .

Après la récente révélation de Un conte de peste : Requiem lors de l’événement E3 de cette année, Asobo Studio et Focus Home Interactive ont annoncé que le film acclamé par la critique Une histoire de peste : l’innocence arrive en version améliorée pour la Xbox Series X/S et la PlayStation 5 le 6 juillet. La nouvelle bande-annonce ci-dessous donne un aperçu de ce à quoi ressemblera la France médiévale sur les consoles de la génération huit.

La version améliorée de Une histoire de peste : l’innocence fournira aux propriétaires de Xbox Series X/S et Playstation 5 60 FPS et une prise en charge audio 3D avec les Series X et PS5 gagnant 4K UHD.

Il a également été annoncé que Une histoire de peste : l’innocence arrivera également pour la première fois sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version cloud afin que les joueurs puissent le récupérer numériquement et jouer en utilisant la technologie de streaming cloud.

