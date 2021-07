Innocence encore ⋆ 10z viral

Une histoire de peste : l’innocence n’est pas sorti à l’origine pendant une période particulièrement chargée, mais il a apparemment toujours été enterré. Le titre n’explique pas exactement de quoi il s’agit hors contexte et cela n’aide pas qu’il s’agisse d’une nouvelle propriété intellectuelle d’un studio qui avait principalement réalisé des titres sous licence ou aidé à de plus gros jeux dans le passé. Mais malgré ces obstacles, Une histoire de peste : l’innocence est une expérience sincère et spéciale que les joueurs devraient faire un effort pour enfin y accéder, compte tenu de ses nouvelles versions natives PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Une histoire de peste : l’innocence est assez unique, mais a des influences évidentes, principalement Le dernier d’entre nous. Les joueurs se faufilent et rassemblent des matériaux d’artisanat pour construire toutes sortes d’outils et de munitions différents. Chacun a un effet unique et bien que les munitions ne soient pas tout à fait limitées, les utilisateurs sont encouragés à bien réfléchir à ce qu’ils utilisent, car certains objets puissants nécessitent des ressources qui peuvent également être canalisées dans des mises à niveau permanentes. C’est similaire à la façon dont les shivs fonctionnaient dans le premier Le dernier d’entre nous.

La progression est bien gérée car la plupart des niveaux offrent de nouveaux mécanismes ou outils de gameplay. La majeure partie du jeu est centrée sur la réduction des hordes de rats affamés ou de gardes blindés et même si ce sont des constantes, il y a toujours une sorte de torsion. Cependant, le gameplay est fonctionnel la plupart du temps, plutôt banal dans d’autres, et parfois frustrant. Les personnages meurent d’un coup et vous n’avez pas toujours l’agilité, l’espace ou les munitions pour vous sortir d’un embouteillage, de sorte que la tension peut monter en flèche puis se dissiper assez brusquement. Il y a des séquences passionnantes et certaines des pièces d’une boucle convaincante sont ici, mais cela ne se réunit pas toujours, ce qui, espérons-le, est quelque chose de sa suite récemment annoncée, Un conte de peste : Requiem, abordera.

Mais le gameplay passable n’est pas une raison à éviter Une histoire de peste : l’innocence. L’histoire, les personnages et le cadre du jeu valent bien le voyage et sont toujours uniques deux ans plus tard. Innocence suit Amicia de Rune, une adolescente, et son frère Hugo, âgé de cinq ans, alors qu’ils traversent la France pendant la peste de 1348. Oui, encore une fois, le Le dernier d’entre nous les inspirations sonnent haut et fort.

Sa relation avec Hugo est au centre du jeu et constitue une base solide sur laquelle se rallier car elle donne à un jeu sombre si concentré sur la mort une vie bien nécessaire. Les deux apprennent et grandissent ensemble au fur et à mesure que leur voyage devient de plus en plus difficile, ce qui les aide à se lier. Même l’un des objets de collection a une signification historique qui montre leur camaraderie.

Comme Icoprotagoniste titulaire de et Yorda, les joueurs doivent souvent tenir la main d’Hugo, mais au lieu d’être une corvée, cela ne fait que lier le joueur à son compagnon. Grâce à ces liens et au soin qu’Asobo prend à développer leur relation, les joueurs ressentent organiquement Hugo et ne sont pas seulement invités à le faire. Alors que certains films peuvent s’en tirer en sous-développant les personnes à charge du protagoniste, les jeux ne le peuvent pas, car ces personnes à charge peuvent facilement devenir des problèmes de jeu. Hugo n’est pas au départ aussi fort en termes de gameplay que comme Ellie dans Le dernier d’entre nous, mais au moins, il n’est pas non plus un frein émotionnel.

Même si les histoires impliquant des enfants – en particulier dans les jeux – peuvent souvent être ennuyeuses, Innocence humanise ces enfants et crée un conte merveilleux autour d’eux. Les adultes ne sont guère la réponse ici et le petit groupe de parias jeunes et capables qui rejoignent lentement l’équipage de Rune montre la gamme que les enfants peuvent avoir s’ils sont correctement réalisés. Ils sont matures quand ils en ont besoin, mais ne perdent pas non plus de vue leur joie et leur innocence enfantines ; quelque chose que le titre laisse entendre et que les solides performances aident à faire ressortir.

Et bien qu’ils soient super partout, Amicia de Charlotte McBurney vole la vedette, faisant une sacrée impression dans son premier rôle d’actrice professionnelle. L’histoire devient follement caricaturale par l’acte final et il y a des scènes avec des dialogues répétitifs et de remplissage, mais ces relations rendent ces lacunes faciles à ignorer.

Innocence a également l’air et fonctionne mieux qu’il ne l’a jamais fait sur les consoles. La fréquence d’images plus élevée semble encore plus fluide et la résolution 4K dépeint les magnifiques paysages français et les lieux fantastiques dégoûtants plus tard dans le jeu sous un meilleur jour – littéralement. Il n’est pas près de surpasser les jeux AAA les plus époustouflants et l’animation faciale est plus en bois qu’elle ne devrait l’être, mais les visuels font leur travail en donnant le ton de manière appropriée. Les temps de chargement sont probablement la plus grande amélioration notable, car ils étaient assez longs la dernière fois et quelques secondes seulement sur les consoles les plus récentes. Le Dualsense de la PS5 a également une meilleure prise en charge du retour haptique, car il éclatera et grondera lorsque les rats seront proches et émulera le poids de la fronde d’Amicia alors qu’elle la fait tourner.

Il y a beaucoup de choses sur Une histoire de peste : l’innocence cela ne devrait tout simplement pas fonctionner. C’est une longue quête d’escorte centrée sur les enfants d’un studio qui n’a presque rien fait d’autre que des titres sous licence que la plupart des joueurs ne joueraient même pas pour des réalisations ou des trophées faciles. Mais même avec ses défauts, Une histoire de peste : l’innocence est un titre spécial qui est trop rare dans l’espace de jeu: une nouvelle IP axée sur la narration, à budget moyen, d’une équipe relativement inconnue essayant quelque chose de radicalement hors de sa timonerie. Avec une suite de la génération actuelle uniquement prévue pour 2022 et cette mise à niveau faisant partie de la gamme de juillet de PlayStation Plus et du Xbox Game Pass, le moment est enfin venu de donner enfin une chance au jeu le plus intéressant et le plus rempli de rats d’Asobo.