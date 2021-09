Innovation de rupture : la technologie IBM pour détecter la fraude en temps réel

in

Un système basé sur Telum est prévu pour le premier semestre 2022.

IBM a dévoilé les détails de son prochain processeur Telum, conçu pour apporter une inférence d’apprentissage en profondeur aux charges de travail des entreprises afin de lutter contre la fraude en temps réel. Telum est le premier processeur de Big Blue qui contient une accélération sur puce pour l’inférence de l’IA pendant qu’une transaction est en cours.

Après trois ans de développement, l’accélération matérielle sur puce révolutionnaire est conçue pour aider les clients à obtenir des informations commerciales à grande échelle dans les domaines bancaire, financier, commercial, des applications d’assurance et des interactions avec les clients.

Les entreprises appliquent généralement des techniques de détection pour détecter la fraude après qu’elle se produise, un processus qui prend du temps et nécessite beaucoup de calculs en raison des limitations technologiques, en particulier lorsque l’analyse et la détection de la fraude sont effectuées loin des transactions et des données critiques. En raison des exigences de latence, la détection des fraudes complexes ne peut souvent pas être effectuée en temps réel. Ainsi, un acteur malveillant pourrait avoir acheté des biens avec une carte de crédit volée avant que le détaillant n’en ait connaissance.

Selon le 2020 Consumer Sentinel Network Databook de la Federal Trade Commission, les consommateurs ont déclaré avoir perdu plus de 3,3 milliards de dollars à cause de la fraude en 2020, contre 1,8 milliard de dollars en 2019. Telum peut aider les clients à passer d’une posture de détection de fraude à une posture de prévention de la fraude, évoluant de la détection de nombreux cas de fraude aujourd’hui, à une nouvelle ère de prévention de la fraude à grande échelle, sans impact sur les accords de niveau de service, avant que la transaction ne soit terminée.

La nouvelle puce présente une conception centralisée innovante, qui permet aux clients d’exploiter toute la puissance du processeur d’IA pour les charges de travail spécifiques à l’IA, ce qui la rend idéale pour les charges de travail des services financiers telles que la détection des fraudes, le traitement des prêts, la compensation et le règlement des transactions, la lutte contre l’argent blanchiment et analyse des risques.

Ravi Jain, directeur – Ventes de serveurs, Inde Asie du Sud, a déclaré : « Le secteur des services financiers traite quotidiennement un volume énorme de transactions et de charges de travail critiques. La puce IBM Telum, série Z, récemment lancée, est conçue pour répondre au volume, tout en permettant aux applications de s’exécuter efficacement là où résident leurs données. La puce permettra également aux entreprises de capturer des informations et de lutter contre la fraude en temps réel. »

