Innovation : l’interaction de la cohérence et du changement

TLDR/Points clés :

1. Les crises et l’exploration de nouvelles ressources ont historiquement alimenté l’innovation, et le font maintenant.

2. La plupart des innovations ont profité à quelques privilégiés avant de permettre un bénéfice de masse. Cela va continuer.

3. Notre matériel est raisonnablement mature ; de nouveaux gains majeurs proviendront des logiciels compatibles AI/AR.

4. Les prochaines « grandes choses » affecteront nos perceptions sensorielles de notre corps (santé) et du monde qui nous entoure, y compris l’interaction à distance en temps réel.

À la suite des deux récents lancements du secteur privé dans l’espace sub-orbital, l’un de Virgin Galactic et l’autre de Blue Origin, il y a eu des critiques non seulement à l’égard des « milliardaires faisant des balades », mais également sur le fait que cela reste hors de portée des masses. sourd à d’autres besoins plus urgents allant de l’environnement et du changement climatique à des salaires et des conditions de travail équitables. Une grande partie de cette critique est thématiquement similaire à celle exprimée par une génération précédente à la « course à l’espace » au sens large et aux missions lunaires Apollo en particulier.

Et de peur que Big Tech ne se sente exclu, des critiques similaires ont également été adressées aux grandes entreprises pendant la pandémie, notamment Apple, pour avoir continué à générer des produits et services que les gens devaient encore acheter à un prix supérieur, à une époque où tant de gens avaient ont perdu leurs sources de revenus.

Bien que ces arguments aient du mérite, lorsqu’ils sont mis en balance avec l’évidence des circonstances de nos plus grandes périodes d’innovation et de croissance, ils échouent au test de la balance de la vérité.

L’erreur d’attendre le bon moment

Notre histoire collective, à travers les cultures, est un témoignage du dicton séculaire de « la nécessité étant la mère de l’invention », un rendu de la traduction de Jowett de la République de Platon écrite au 6ème siècle avant notre ère, et elle-même une étude sur la nature humaine et la gouvernance .

Nous ne pouvons trouver aucune période de croissance profonde dans une culture ou une société qui ne soit confrontée à une crise de famine, de guerre, de peste ou de peste, ou à une autre menace existentielle, ou à un impératif d’étendre son pouvoir (souvent pour prévenir la menace de l’un des ci-dessus) afin d’étendre ses atouts et de surmonter une vulnérabilité identifiée, telle que la construction de routes, de ponts et d’aqueducs vers de nouvelles ressources.

Et plus précisément, en ce qui concerne l’exploration, aucune société à aucun moment de l’histoire n’a choisi d’attendre d’avoir résolu des problèmes domestiques de longue date avant de se lancer dans l’exploration. En fait, l’attente d’un avantage a été le principal moteur de l’exploration à travers l’histoire enregistrée. Ce sont l’innovation et la découverte qui nous font sortir de la crise.

Crise et opportunité – Le creuset de l’innovation

Des impératifs tangibles, qu’ils prennent la forme d’une menace ou d’une aspiration, poussent l’humanité, en tant qu’individu ou en tant qu’espèce, à « sortir des sentiers battus » et à innover. Comme Samuel Johnson l’a si mémorablement dit : « Dépendez-vous de cela, monsieur, quand un homme sait qu’il doit être pendu dans quinze jours, cela concentre son esprit à merveille ».

Un exemple de réponse à la menace était notre innovation vieille de plusieurs siècles pour survivre à la variole et à d’autres maladies infectieuses moins graves comme la leishmaniose cutanée, avec une inoculation contrôlée ou une « vaccination ». Un autre exemple plus récent est le radar, développé en Grande-Bretagne en réponse à l’assaut aérien allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant réutilisé pour guider le transport de passagers et commercial en toute sécurité d’un point à un autre.

Un exemple d’aspiration, d’exploration de notre planète par la migration et la colonisation, et plus récemment, l’exploration spatiale humaine et robotique en quête de connaissances qui améliorent notre compréhension et notre gestion de notre planète d’origine. Un autre est la réaffectation des fusées et des satellites, tous deux conçus à des fins militaires, pour l’exploration spatiale, la diffusion et les communications mondiales et la science planétaire au profit de toute l’humanité.

Plus que toute autre incitation, cependant, c’est l’atténuation des menaces qui a inspiré certaines de nos innovations les plus largement adoptées, telles que l’agriculture et l’élevage, et avec l’expansion de la taille des établissements humains, le stockage des céréales et la comptabilité, afin de prévenir famine en période de vaches maigres. La plupart d’entre elles, nous tenons maintenant pour acquises comme des pratiques courantes, mais il s’agissait d’innovations chèrement achetées avec la monnaie de la vie humaine.

Et puis il y a eu l’iPhone

Plus récemment, nous avons abordé l’analphabétisme et son impact sur l’accès à l’information à travers ce que les premiers critiques ont qualifié de jouet éphémère trop cher ; l’iPhone et le « smartphone », qui était initialement, comme tant d’innovations, destiné à un public aisé avec un revenu disponible. Avec son adoption en tant que simple complément à la « technologie informatique » (il était initialement lié à « l’écosystème Mac » de l’époque), il est devenu le superordinateur des masses, grâce à son interface utilisateur graphique inspirée du Mac.

En un rien de temps, et au grand dam de SJ, les forces concurrentielles du marché libre et les économies d’échelle ont pris le dessus, les prix des produits génériques ont diminué et, bientôt, même les pauvres tireurs de pousse-pousse d’Asie du Sud les ont emportés dans leurs lungis ; et grâce à cette interface graphique, pourraient les faire fonctionner pour mener leurs affaires et accéder à l’information, même s’ils sont analphabètes. Il s’agissait d’un niveleur de transformation de la société qui a mis de nouveaux outils entre les mains des personnes auparavant marginalisées, notamment la banque, l’assistance médicale à distance, l’information, la communication et le divertissement (souvent piratés, mais nous nous écartons).

Nous devons accepter une vérité laide. Nous n’avons jamais été poussés à résoudre les problèmes des plus pauvres ou des plus vulnérables d’entre nous en l’absence de péril collectif et personnel. Il est important de noter que bon nombre des outils dont nous avons besoin pour un problème ont été développés en réponse à un problème distinct ou à une quête exploratoire à la recherche de nouvelles ressources, qui, grâce à l’imagination, ont été réutilisées pour résoudre des défis de longue date sans rapport.

À présent, nous devrions comprendre que c’est le modèle cohérent, conduit par la nature humaine. La différence aujourd’hui est que, compte tenu de la maturité relative de notre matériel technologique, bon nombre de ces nouvelles offres technologiques souffrent moins de l’inertie du marché et sont déployées dans des intervalles de temps de plus en plus courts, de la conception à la production en série.

