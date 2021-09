Innovations dans la gestion du diabète pour améliorer les résultats de santé des femmes enceintes

Les fluctuations de la glycémie qui passent inaperçues appellent une solution pour surveiller plus efficacement son état.

Par Kalyan Sattaru

Depuis le début de la pandémie, les femmes enceintes sont exposées à une multitude de problèmes de santé. L’accès aux soins de santé maternels en temps opportun a été perturbé, les blocages et la réduction de la disponibilité des services de santé contribuant aux interruptions des examens prénatals réguliers. Une étude récente menée par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) indique que la deuxième vague d’infections au COVID-19 a été plus difficile car davantage de femmes enceintes et post-partum ont été gravement touchées que lors de la première vague. Cela met en évidence le besoin urgent de faciliter et de prioriser les soins médicaux efficaces pour les femmes enceintes dans le pays.

La peur de l’infection, associée à l’absence de consultations prénatales de routine, continue d’empêcher les femmes enceintes de se rendre à l’hôpital. Au milieu de l’incertitude et face à des options restreintes, les femmes enceintes peuvent avoir négligé d’autres problèmes de santé et défis. L’un de ces défis est le diabète gestationnel – le diabète pendant la grossesse – qui, lorsqu’il est négligé, peut avoir des conséquences potentiellement néfastes à long terme pour la mère et l’enfant.

En raison de sa prévalence croissante, le diabète gestationnel (DG) est une priorité de santé publique en Inde. Cela peut entraîner des complications inquiétantes pour la santé de la mère et de l’enfant, notamment un risque d’hypoglycémie et de complications liées à la grossesse, un risque élevé de DSG lors de futures grossesses et un risque de diabète de type 2 et de complications cardiovasculaires plus tard dans la vie. Ces risques augmentant avec la variabilité glycémique, une gestion efficace des niveaux de glucose est essentielle pour garantir que les femmes enceintes restent en bonne santé. Ceci est encore plus important maintenant, dans le contexte des défis de santé et d’accès liés au COVID, pour éviter les conséquences indésirables d’un diabète mal contrôlé.

Les arguments en faveur d’une gestion efficace du GDM

Avec les femmes enceintes qui vivent maintenant une grande partie de leur grossesse confinées à domicile et des visites médicales limitées, la surveillance régulière du diabète peut être négligée, les fluctuations de la glycémie passant inaperçues. Cela nécessite une solution pour surveiller plus efficacement son état et informer en temps réel l’intervention et la gestion du diabète.

Comme pour les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2, la surveillance continue de la glycémie a annoncé un nouveau paradigme de surveillance et de prise en charge des patients atteints de DSG. À une époque où notre système de santé est surchargé et les ressources allouées aux maladies non transmissibles sont limitées, de telles solutions accessibles et innovantes sur le plan technologique peuvent devenir un pilier de la prise en charge efficace des maladies à domicile. En permettant une détection précoce, des soins à distance, des informations holistiques et des mesures complètes, les glucomètres basés sur des capteurs assurent une meilleure gestion du diabète pour de meilleurs résultats de santé chez les mères et les enfants.

La détection précoce

Les dispositifs de surveillance du glucose à base de capteurs enregistrent les niveaux de glucose périodiquement, plutôt qu’à un moment donné, au fur et à mesure que les gens vaquent à leurs activités quotidiennes. Les informations recueillies brossent un tableau riche des tendances des niveaux de glucose, qui peuvent détecter des fluctuations qui, autrement, passeraient inaperçues. La détection précoce permet à la mère de rechercher des soins rapides pour gérer les niveaux de glucose.

Activation des soins à distance et des informations holistiques pour une intervention en temps réel

Les tests à domicile pendant la grossesse sont difficiles. Même avec un glucomètre traditionnel, l’appareil peut non seulement sous-estimer le nombre d’événements hyperglycémiques4 subis, mais aussi provoquer des douleurs et des problèmes dus à la piqûre des doigts. L’alternative d’aller dans un laboratoire ou une clinique est lourde en ces temps de COVID.

Les appareils à capteur sont une option efficace pour la mesure continue des niveaux de glucose et ils sont faciles à utiliser dans le confort de la maison. Grâce à ces appareils, il est possible d’accéder rapidement aux informations sur les hauts et les bas, les pics après les repas et même les tendances du jour au lendemain. La future mère peut partager ces données avec son médecin, sous la forme de graphiques de tendances visuels qui peuvent éclairer la prise de décision clinique. Cela permet une consultation et des soins à distance plus efficaces, ainsi que des conversations médecin-patient significatives qui facilitent la gestion du diabète.

Mesure complète du diabète gestationnel

Bien qu’il existe plusieurs mesures des niveaux de glucose, y compris la glycémie postprandiale (PPBS), la glycémie à jeun et l’HbA1C, ces mesures se limitent à indiquer les niveaux de glucose à un moment donné ou en tant que niveau moyen. Les dispositifs de surveillance du glucose à base de capteurs offrent une métrique vitale unique – le temps dans la plage (TIR), qui mesure le temps passé par le patient dans une plage de glycémie cible ou recommandée. Cela offre une mesure directe de la variabilité des niveaux de glucose, permettant aux médecins de personnaliser les plans de traitement et aux patients de passer plus de temps à portée. Pour les femmes enceintes, TIR peut mesurer quantitativement le contrôle glycémique et la gestion du diabète, permettant ainsi des interventions rapides en temps réel pour réduire la variabilité et ainsi améliorer les résultats de santé pour la mère et l’enfant à naître.

Les femmes atteintes de DG sont confrontées au défi unique d’avoir à comprendre la maladie, à rechercher un traitement et à prendre des mesures de gestion tout en faisant face aux changements physiques et mentaux associés à la grossesse. En peu de temps, elles doivent apprendre à optimiser leur contrôle glycémique et à minimiser les complications associées au diabète gestationnel. En suivant régulièrement les niveaux de glucose, ils peuvent surveiller efficacement leur état à domicile, recevoir des soins à distance, agir rapidement pour prévenir la variabilité et les aider à traverser cette pandémie avec des résultats de grossesse et d’accouchement sains.

(L’auteur est directeur général, Abbott’s Diabetes Care Business, Inde. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer une thérapie ou un médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.