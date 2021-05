Innovations et développements New Age pour lutter contre la propagation du virus SRAS-CoV-2

En ces temps d’incertitude, les technologies de surveillance ont été mises à profit d’une manière sans précédent pour soutenir la santé publique.

Par Sujesh Sugunan

Nous vivons à une époque où la technologie continue de provoquer des perturbations majeures dans tous les secteurs, de l’automatisation du monde du travail à la transformation radicale de notre mode de vie. Alors que la pandémie de coronavirus évolue, les innovations technologiques se multiplient pour lutter contre la propagation du virus, traiter un nombre rapidement croissant de patients et normaliser la pression pour les travailleurs de la santé surchargés de travail. En ces temps d’incertitude, les technologies de surveillance ont été mises à profit d’une manière sans précédent pour soutenir la santé publique.

Dans la gestion de la santé, la technologie joue de plus en plus un rôle clé dans presque tous les processus, des tests de laboratoire à la surveillance des données, des outils d’auto-soins aux appareils qui garantissent un air sûr et sans virus, etc. Les scientifiques appliquent frénétiquement l’édition de gènes; des robots, de l’intelligence artificielle et des drones sont déployés pour appliquer des mesures restrictives; et les nanotechnologies sont utilisées pour préparer et tester les futurs traitements et diagnostics. De plus, l’impression 3D semble capable de soutenir les efforts des gouvernements du monde entier pour répondre au besoin croissant de matériel médical.

Technologies numériques en réponse au COVID-19

La recherche se poursuit et les experts en technologie choquent le monde avec leurs inventions pour arrêter la propagation du COVID-19. Il y a eu de nombreux développements – des appareils qui produisent 100% d’ions négatifs pour assurer un air propre et respirable pour tous à la technologie blockchain émergeant comme une technologie clé dans le domaine critique de la gestion des épidémies.

Alors que le coronavirus se propage, les gouvernements et les chercheurs du monde entier se précipitent pour développer des traitements pour lutter contre la pandémie. La biologie synthétique est l’une de ces avancées technologiques. En biologie synthétique, les scientifiques adoptent une approche multidisciplinaire, utilisant l’ingénierie, la biologie, la chimie, la génétique et l’informatique pour modifier substantiellement le génotype des virus. Cela peut contribuer à des progrès dans des domaines allant de la lutte antiparasitaire des espèces envahissantes au développement de médicaments et de vaccins. De plus, de la livraison de nourriture et de médicaments à la désinfection et aux patrouilles de rue dans les quartiers en quarantaine, des drones sont déployés en première ligne pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Comme les drones, les robots sont également utilisés pour fournir des services et des soins aux personnes mises en quarantaine. Les développeurs de robotique répondent rapidement aux problèmes de santé publique.

Technologie améliorant la gestion de la santé

La pandémie actuelle a révélé de nombreuses limites dans la prestation des soins et la réduction des coûts des soins de santé. La phase initiale de l’épidémie de coronavirus a vu un changement sans précédent vers la prestation de soins virtuels, alimenté par la flexibilité et la nécessité de la réglementation. Cependant, ce qui a commencé comme un sauvetage de la situation incertaine a rapidement ouvert la voie aux technologies numériques pour résoudre les problèmes de santé. Les smartphones et les appareils portables remplacent les systèmes de surveillance conventionnels, permettant aux gens de se consulter pleinement dans l’intimité de leur propre maison. En conséquence, la technologie devient de plus en plus l’épine dorsale de l’écosystème de la santé.

Les solutions basées sur l’IA ont aidé à lutter contre la pandémie et à exploiter les cas potentiels de COVID-19 en rationalisant efficacement les processus de diagnostic et de traitement grâce à de grandes quantités de données structurées et non structurées dans les établissements médicaux. En outre, il y a eu divers développements autour de la procédure de test, la rendant plus efficace, rapide et fiable. Ces solutions ont aidé les médecins des systèmes de santé et d’autres personnes impliquées dans la prise de décision clinique en leur fournissant des informations basées sur des données et des données en temps réel qu’ils analysent et mettent en œuvre en fonction de leur expertise. Inutile de dire que les plans de santé et les systèmes de santé sont susceptibles d’évoluer et de s’améliorer compte tenu de la réponse au COVID-19 avec un accent renouvelé sur l’accessibilité et l’efficacité. Cela est plus évident dans la façon dont les organisations de technologie de la santé utilisent la puissance de l’IA pour faire de meilleures prédictions à partir des données – en contactant de manière proactive les parties prenantes avec des informations sur la progression et la meilleure action suivante, en plus de soutenir les médecins dans la prise de décision clinique.

En résumé!

Alors que la pandémie se poursuit, il est trop tôt pour quantifier la valeur ajoutée des progrès technologiques dans la riposte à la pandémie. En effet! Les technologies numériques jouent un rôle important dans une réponse globale aux pandémies, contribuant ainsi à réduire l’impact humain et économique du COVID-19.

Les applications et initiatives technologiques répondent positivement pour endiguer la contagion et traiter efficacement les patients. Bien que la technologie en elle-même ne puisse remplacer d’autres mesures de politique publique, elle a un rôle très important à jouer dans les interventions d’urgence de santé publique.

(L’auteur est président et chef de la direction d’Allabout Innovations et cofondateur et directeur de Wolf Innovations Pvt. Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

