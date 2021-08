Innoviti : aider les détaillants à créer un parcours financier numérique

Rajeev Agrawal, fondateur et PDG, Innoviti

Par Srinath Srinivasan

Innoviti, soutenu par Catamaran Investment et Bessemer Venture, s’est efforcé de numériser certains processus financiers importants dans diverses chaînes d’approvisionnement. La startup vise à utiliser le modèle de consommation d’un consommateur, comme en témoignent les détails de sa transaction avec la marque, pour aider la marque avec l’inventaire, le reciblage/le marketing et pour offrir une expérience plus personnalisée au consommateur.

« Chaque fois qu’il y a un paiement, il déclenche une transaction à différents points de la chaîne d’approvisionnement. C’est une opportunité pour les détaillants et les marques de mieux connaître le consommateur et donc de mieux servir tout en gérant leur inventaire plus efficacement », a déclaré Rajeev Agrawal, fondateur et PDG d’Innoviti Payment Solution. Il dit que la startup se vante de l’un des dépôts de brevets les plus élevés de l’industrie avec 26 brevets déposés et deux attribués. La startup a levé 35 millions de dollars au cours des cinq dernières années. « Nous avons une approche plutôt à long terme et une approche très indienne du marché », explique Agrawal, parlant de la façon dont les solutions sont construites.

L’entreprise travaille avec des partenaires qualifiés pour comprendre ce que veulent les détaillants locaux et leur permettre d’adapter leurs solutions sur la plate-forme d’Innoviti. « Il y a des avantages à cela. L’innovation devient décentralisée et se produit là où se trouvent les utilisateurs réels. Ensuite, nos partenaires gagnent également de l’argent en adaptant des solutions à des objectifs très spécifiques de nos clients », explique Agrawal. Selon lui, cela est fait dans un but important qui profite au détaillant. « Aujourd’hui, un détaillant profite de l’identité de son entreprise et toute solution doit être adaptée pour lui permettre de la conserver. Parfois, il peut le perdre au cours de l’adoption d’une solution. Cela peut être aussi simple que l’ambiance d’un magasin ou la façon dont il traite avec les clients. Nous ne souhaitons pas changer l’identité du détaillant avec notre solution », déclare Agrawal.

La startup permet également aux détaillants et aux marques d’intégrer une tarification dynamique, en créant des offres et des canaux de prêt utiles pour les clients. « Une fois que nous connaissons l’histoire du client avec une marque, il devient facile de personnaliser toute interaction avec le client. En conséquence, le taux de fidélisation des clients de la marque s’améliore. Cela peut être étendu aux campagnes marketing reciblées et fournir une veille concurrentielle aux marques », dit-il.

En plus d’aider à fidéliser les clients, la startup simplifie également les modes de paiement, les offres et les options de prêt sur divers réseaux de cartes, les infrastructures gouvernementales comme UPI et sur tout appareil de point de vente. « La complexité impliquée dans l’unification et la fourniture d’une plate-forme commune rendent le travail intéressant et stimulant. Nous devons le faire à grande échelle pour différents types de détaillants », dit-il.

Agrawal dit que le rôle d’un détaillant d’aujourd’hui a évolué et qu’un point de vente au détail est un atout servant à plusieurs fins. « Aujourd’hui, un détaillant peut faire l’inventaire de certains produits. Il pourrait envoyer le produit à un autre point de vente dans la même ville et ce point de vente pourrait le livrer. Le client final ne le saura pas. Cette opération à grande échelle ouvre un énorme marché », ajoute-t-il.

