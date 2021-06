INO Stock: j’espère qu’Inovio n’attire pas d’argent sérieux

J’ai lu récemment un titre qui a attiré mon attention. Ocugen contre Inovio : où va l’argent intelligent ? Je n’arrive vraiment pas à croire qu’un investisseur avisé et sensé perde plus d’une seconde de son temps à envisager d’investir dans Produits pharmaceutiques Inovio (NASDAQ :INO) et stock INO ou Ocugen (NASDAQ :OCGN) et actions OCGN.

Mais, elle n’avait pas grand-chose de positif à dire sur l’une ou l’autre société au crédit de l’auteur. Les deux me rappellent des combattants ivres de punch qui se battent avec peu à montrer pour leurs efforts, à part rester debout.

J’ai écrit sept fois sur Inovio en 2020. La dernière fois, c’était en novembre lorsque j’ai dit qu’il faudrait un miracle pour revoir 20 $. Au cours des six mois qui ont suivi, il n’a pas sérieusement testé ce niveau de prix. Il a atteint 16,08 $ à la mi-février avant de retomber progressivement à un niveau où il se négocie maintenant autour de 7,50 $ au moment où j’écris ces lignes.

Je reste perplexe pourquoi quelqu’un envisagerait sérieusement les actions de l’INO. Voici pourquoi.

Si vous avez acheté des actions INO en janvier 2020 ou avant

Le premier communiqué de presse publié par Inovio qui mentionne Covid-19 date du 23 janvier 2020. Le cours de l’action était d’environ 4,25 $. En ce qui concerne le coronavirus, la société a publié un communiqué de presse le 25 juillet 2019, qui traitait de l’INO-4700 et de son utilisation potentielle contre le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Le cours de son action était alors de 2,80 $.

Dans les deux cas, j’espère bien que vous avez vendu alors qu’il se négociait à plus de 30 $ en juin 2020. Cependant, sachant que la plupart des investisseurs ne sont pas très bons en synchronisation du marché, je vais supposer que vous n’avez jamais vendu et que vous détenez toujours.

Dans le premier exemple, vous êtes toujours en hausse de 76 % sur une retenue de 16 mois. C’est un rendement total annualisé de 57 %. Si vous avez acheté la date antérieure, vous êtes en hausse de 168 % ou 92 % sur une base annualisée.

Je prendrais l’un ou l’autre en un clin d’œil.

Pourquoi n’avez-vous pas vendu?

Ce n’est pas une question piège.

Au cours des 16 mois écoulés depuis que la direction d’Inovio a abordé pour la première fois le sujet de Covid-19, plusieurs sociétés ont développé et obtenu l’approbation de l’utilisation de leurs vaccins par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Pfizer (NYSE :PFE) et son partenaire, BioNTech (NASDAQ :BNTX), ont été les premiers à franchir la ligne d’arrivée. Leur autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) est arrivée le 11 décembre 2020. L’action de Pfizer a en fait perdu quelques dollars au cours des cinq mois et demi qui ont suivi. Le stock de BNTX s’en sort bien mieux. C’est en hausse de 56%, un rendement total annualisé de 122%.

Moderna (NASDAQ :ARNm) a obtenu le deuxième EUA une semaine plus tard, le 18 décembre 2020. Ses actions sont en hausse de 29%. C’est presque 63 % annualisé. Le 27 février 2021, Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) La division Janssen a obtenu le troisième EUA. Il est en hausse de 6,5% en un peu plus de trois mois. annualisé, c’est environ 26%.

Ces trois groupes sont partout sur la ligne d’arrivée. Ils fournissent des vaccins aux Américains depuis plusieurs semaines maintenant. Pourtant, leurs actions n’ont pas livré des performances qui seraient considérées comme des lumières à l’exception de BioNTech.

Alors, qu’est-ce qui, bon sang, vous fait penser que le cinquième ou le sixième vaccin en ligne va générer plus de retours que l’INO n’en a déjà livré ? Je ne le vois pas.

La ligne de fond

Mon article de novembre a souligné ce que j’ai ressenti comme une évaluation excessivement exubérante du potentiel d’Inovio par Louis Navellier d’InvestorPlace.

Il a estimé que l’entreprise n’était pas un poney Covid à un tour. Je l’espère pour tous ses employés qui dépendent de l’entreprise qui développe effectivement un vaccin utilisé sur l’homme.

« Rien ne suggère que CELLECTRA est une source de revenus. En fait, la FDA a toujours des problèmes avec le dispositif de livraison d’Inovio, ce qui signifie que le développement de ce produit sur une décennie pourrait ne pas produire de ventes significatives », ai-je écrit le 20 novembre 2020.

« S’il s’agissait d’un blockbuster, je supposerais que quelqu’un comme Becton Dickenson (NYSE :BDX) frapperait à sa porte.

Au cours des trois dernières années, les revenus d’Inovio sont passés de 30,5 millions de dollars en 2018 à 7,4 millions de dollars en 2020. Et je ne mentionnerai même pas les pertes. Au premier trimestre 2021, les revenus étaient de 371 000 $, bien en deçà des 1,3 million de dollars générés au premier trimestre 2020. Encore une fois, je n’ai pas besoin de mentionner les pertes.

Si vous lisez ses mises à jour du programme du premier trimestre 2021, tout semble si prometteur. Bien sûr, c’est pourquoi les personnes chargées des relations avec les investisseurs ont des emplois. Pour faire croire aux investisseurs que l’avenir est si brillant.

Et bien sûr, il a quelques fers au feu autres que l’INO-4800, mais qui sait où tout cela va atterrir. Si vous me demandez, ça doit être assez épuisant d’être un investisseur biopharmaceutique à temps plein.

Mais même eux doivent voir l’écriture sur le mur. Comme le disait Don Meredith dans Monday Night Football, éteignez les lumières, la fête est finie.

